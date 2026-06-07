Elecciones: con el país dividido, Perú define su futuro entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Perú celebra este domingo una de las elecciones más trascendentes de los últimos años. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar en el balotaje que definirá al próximo presidente del país entre Keiko Fujimori , referente de la derecha, y Roberto Sánchez , candidato de la izquierda.

Perú define este domingo su rumbo político en el balotaje entre Fujimori y Sánchez

La jornada llega después de una primera vuelta realizada el 12 de abril, cuyos resultados finales demoraron más de un mes en oficializarse. El escenario encuentra a los dos postulantes con apoyos muy marcados en distintas regiones y con un resultado que se mantiene abierto.

Son dos visiones diametralmente opuestas para un país socavado por la inestabilidad y la criminalidad, según la mirada de un medio internacional. Los peruanos llegan a la elección presidencial de este domingo entre la polarización y la resignación de votar por el mal menor .

“Voto por Keiko porque ella es la mejor opción que pueda haber porque estoy en contra del comunismo”, explicó al medio RFI Araceli, una joven estudiante.

En cambio, Gladys, vendedora en un mercado, cantó el voto por el candidato de la izquierda: “Voto por Sánchez porque considero que es lo mejor frente a Keiko que es un desastre y que ha traído una destrucción al Perú”.

Fujimori recordó a su padre fallecido, Alberto Fujimori

Una ligera ventaja de Keiko Fujimori en las encuestas deja abierto el resultado con la candidata de la derecha ganando mayor respaldo en Lima y Sánchez preferido en el interior del país.

Los candidatos “finalistas” cerraron sus campañas con actos en Lima y en el suyo, Keiko elogió a su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Keiko Fujimori Keiko Fujimori, la candidata presidencial que lidera los comicios.

Fujimori aseguró que espera gobernar como lo hiciera su progenitor, con mano dura contra la delincuencia y aportando el orden y progreso que ella dice representar. Atribuyó el caos y el retroceso a su rival y su último mensaje fue para pedir el voto de los indecisos.

Sánchez junto a Pedro Castillo, expresidente destituido

Roberto Sánchez recordó en su cierre de campaña al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado por su fallido intento de cerrar el Congreso que lo quería derrocar.

En ese sentido, anunció que lo indultará de llegar a la presidencia, mientras que se presentó como “la voz de los excluidos y los pobres”, cuestionó el autoritarismo fujimorista y su historia de corrupción, y anunció que con su triunfo el país recuperará la división de poderes.

Roberto Sánchez El candidato a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, reacciona durante el cierre de campaña este jueves, en Lima (Perú). Sánchez prometió restablecer el equilibrio de poderes en el país y un referéndum para construir "una nación con soberanía para todos los peruanos", además de señalar a su rival Keiko Fujimori como la responsable del caos en el país, durante su mitin de cierre de campaña en Lima. EFE/ John Reyes

También se comprometió a garantizar justicia social y derechos para todos los habitantes del país, en tanto que anunció una lucha frontal contra la corrupción.