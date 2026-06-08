8 de junio de 2026 - 16:56

Elecciones Perú: Roberto Sánchez remonta y supera a Keiko Fujimori con el 94% del escrutinio

Tras horas de liderazgo fujimorista, el candidato de Juntos por el Perú toma la delantera por un estrecho margen de 7.000 votos.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En un giro dramático durante el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez, líder de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, ha superado a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Leé además

Fotografía del 31 de mayo de 2026 de la candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (d) y el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, posando durante un debate presidencial en Lima (Perú). Las elecciones presidenciales de Perú se deciden este domingo con la segunda vuelta que disputan Fujimori y Sánchez, una contienda cuyo ganador se convertirá en el noveno presidente del país en diez años, al alcanzarse una década plagada de inestabilidad política.

Perú define este domingo su rumbo político en el balotaje entre Fujimori y Sánchez

Por Redacción Mundo
Perú define su futuro entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Elecciones: con el país dividido, Perú define su futuro entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

Por Redacción Mundo

Según la actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitida a las 11:24 a. m., con el 94,029% de las actas procesadas, Sánchez alcanza el 50,022% de los votos válidos (8.799.330 sufragios), mientras que Fujimori registra un 49,978% (8.791.529 sufragios).

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori

Keiko Fujimori

Esta mínima ventaja de 7.801 votos representa un cambio de tendencia respecto a los reportes de las primeras horas del lunes 8 de junio, cuando Fujimori mantenía una ventaja que llegó a superar los 113.000 votos al 91,5% del escrutinio.

La remontada de Sánchez se hizo evidente al alcanzar el 93,920% de las actas, momento en el que tomó el liderazgo parcial por una diferencia de apenas 2.942 votos.

Un país dividido y mercados en alerta

Los resultados confirman lo que los analistas denominan una "paridad absoluta", con un país fracturado políticamente a la mitad. Mientras que Fujimori representa a la derecha conservadora, Sánchez es un dirigente estatista cuyo referente político es el exmandatario Pedro Castillo.

Proyecciones previas de encuestadoras como Ipsos y Datum ya habían anticipado esta estrechez, calificando las diferencias como "irrelevantes" para suponer un ganador prematuro.

La incertidumbre electoral ya se refleja en el ámbito económico. El volumen de operaciones del dólar digital mostró una mayoría de ventas (56%), actuando como un termómetro en tiempo real de las expectativas ciudadanas. Asimismo, la bolsa peruana ha registrado retrocesos ante la posibilidad de una victoria de Sánchez, un comportamiento que recuerda la volatilidad financiera de los comicios de 2021.

Pese al avance del conteo, la ONPE ha hecho un llamado a la prudencia, instando a los partidos a esperar el procesamiento del 100% de las actas.

El organismo electoral recordó que el resultado numérico final debe ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual se encargará de resolver las impugnaciones y actas observadas antes de la proclamación oficial.

Dada la complejidad del proceso y la mínima diferencia entre ambos candidatos, se estima que la oficialización del nuevo presidente podría demorar hasta el 15 de julio, siguiendo el patrón de elecciones previas donde la resolución de controversias legales extendió la incertidumbre por varias semanas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Roberto Sánchez vs. Keiko Fujimori: duelo presidencial en Perú

Final peleado en Perú: la definición entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez podría demandar semanas

Por Redacción Mundo
La igualdad en Lanús le permitió a la Selección Argentina de damas sellar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

La Selección Argentina femenina selló el pase al Mundial 2027 tras empatar ante Perú

Un peruano fue estafado insólitamente al comprar figuritas del Mundial

Compró una caja de figuritas del Mundial y cuando la abrió descubrió una insólita estafa

una pequena ciudad ofrece terrenos gratuitos y ayuda economica a quienes se muden alli: estos son los requisitos

Una pequeña ciudad ofrece terrenos gratuitos y ayuda económica a quienes se muden allí: estos son los requisitos

Por Andrés Aguilera