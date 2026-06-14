Elecciones en Perú: Keiko Fujimori mantiene una mínima ventaja con el 98,59% de las actas contabilizadas

La segunda vuelta presidencial de Perú ingresó en su etapa decisiva con una diferencia mínima entre los dos candidatos que compiten por la presidencia. De acuerdo con los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el 98,59% de las actas ya fue contabilizado y Keiko Fujimori mantiene una ventaja sobre Roberto Sánchez .

Elecciones Perú: Roberto Sánchez remonta y supera a Keiko Fujimori con el 94% del escrutinio

Los resultados parciales ubican a la candidata de Fuerza Popular con el 50,051% de los votos válidos, mientras que el representante de Juntos por el Perú alcanza el 49,949%. La diferencia entre ambos postulantes es de apenas 18.478 sufragios.

Aunque la totalidad de las actas ya fue procesada por la autoridad electoral, no todas forman parte aún del resultado definitivo. Las actas contabilizadas son aquellas que superaron los controles de validación y fueron incorporadas oficialmente al cómputo electoral.

En cambio, un grupo de documentos continúa bajo revisión debido a distintas observaciones detectadas durante el proceso. Entre los problemas informados figuran inconsistencias numéricas, datos incompletos, información ilegible o la ausencia de firmas requeridas.

Las actas con observaciones fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) , organismos encargados de resolver cada caso antes de que esos votos puedan incorporarse al resultado oficial.

Según los datos difundidos, existen entre 1.300 y 1.500 actas pendientes de resolución, una cifra que mantiene la expectativa sobre el desenlace final debido a la escasa distancia que separa a los candidatos.

Expectativa por la confirmación definitiva

La ONPE continuará actualizando los resultados a medida que concluyan los procesos de validación pendientes. Paralelamente, el seguimiento de las impugnaciones y resoluciones electorales permanece bajo la órbita del Jurado Nacional de Elecciones.

Con una diferencia inferior al 0,2% entre ambos competidores, el resultado definitivo sigue generando atención tanto en el escenario político peruano como entre los observadores internacionales, a la espera de que las autoridades electorales completen el escrutinio final.