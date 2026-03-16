De película: manejó "desorientada" 6 kilómetros a contramano en la Panamericana y provocó un accidente

Una situación de alto riesgo se vivió en la autopista Panamericana , en la zona de Campana ( Buenos Aires ), cuando una mujer condujo varios kilómetros en contramano y obligó a un amplio despliegue policial para frenar su marcha. El episodio generó máxima tensión , especialmente en los conductores.

Tres prófugos detenidos y decenas de trapitos demorados en controles de seguridad por el TC2000 y River

Viajaba con $357 millones ocultos en una camioneta y terminó imputado por lavado de activos

El operativo se extendió durante varios minutos e incluyó patrulleros y móviles de seguridad vial que intentaron interceptar el vehículo sin éxito inmediato. La maniobra imprudente puso en peligro a decenas de conductores que circulaban a alta velocidad, mientras que también generó un choque.

Todo quedó grabado por el Centro de Monitoreo de Campana , que publicó las imágenes y se volvieron viral en redes sociales. Los usuarios opinaron sobre lo sucedido y debatieron hipótesis diversas.

El episodio comenzó en la subida de la colectora norte y Chiclana, en cercanías de la platan de Holcim. Allí, conductores que transitaban en el sentido correcto se encontraron de frente con un Toyota Corolla que avanzaba en dirección contraria, haciendo maniobras bruscas para evitar choques.

Tras la alerta, se desplegó un operativo con casi una docena de autos policías. Los efectivos intentaron que la mujer detuviera su marcha, pero no respondió a las señales. Tampoco se desplazó hacia la banquina ni detuvo su marcha pese al peligro que estaba intensificando.

A su vez, el momento más crítico ocurrió cuando una camioneta 4x4 impactó violentamente contra uno de los patrulleros que participaban del procedimiento. El civil recibió asistencia médica en el lugar, mientras que los policías involucrados fueron trasladados a un hospital para su control, sin heridas de gravedad.

Embed #Campana UNA MUJER SE DESORIENTÓ AL VOLANTE, MANEJÓ SU AUTO A CONTRAMANO DURANTE 6 KILÓMETROS POR EL CARRIL RÁPIDO DE LA PANAMERICANA Y CASI PROVOCA UNA TRAGEDIA



Uno de los patrulleros que intentaban frenarla terminó chocando contra una Toyota Hilux 4x4, a la altura del… pic.twitter.com/eh1hun0lGt — 24con (@24conurbano) March 16, 2026

Interceptada y detenida: cuál es la hipótesis

El recorrido finalizó tras seis kilómetros, donde se montó un operativo cerrojo para bloquear el paso del vehículo. Durante la persecución, los móviles se ubicaron estratégicamente para obligarla a reducir la velocidad. No obstante, nada parecía detenerla.

Finalmente, la mujer fue interceptada y detenida. Esto puso fin a la peligrosa situación que prácticamente involucró a decenas de vehículos. Luego se le realizó el test de alcoholemia, pero sorprendente dio negativo. En tanto, continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según la primera hipótesis, la conductora se habría desorientado y no logró retomar el sentido correcto de circulación.