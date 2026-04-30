Verónica Ojeda estalló contra los profesionales que atendieron a Maradona: "Son unos asesinos"

La expareja del Diez retomó su testimonio en el juicio y estalló a los gritos en plena audiencia tras conocerse audios entre Carlos Díaz y Agustina Cosachov.

Durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la expareja del Diez, Verónica Ojeda retomó su testimonio y lanzó insultos contra Carlos Díaz y Agustina Cosachov, los médicos que lo atendieron en sus últimos días.

Durante la audiencia, los peritos reprodujeron mensajes de voz entre Díaz y Cosachov, en los que mencionaban a Ojeda. “¿Quién es Verónica Ojeda? Que se tranquilice, ya fue”. Al escuchar las palabras, la expareja de Maradona se dio la vuelta, miró al psicólogo y estalló en llanto.

En otro de los mensajes, se escuchó a la psiquiatra intentando justificar la situación del exfutbolista. "Yo como terapeuta, y vos como psiquiatra, podemos llamar a Abril que son los profesionales. Es un tipo que está posquirúrgico, salió de una operación de cerebro, está con consumo cero de alcohol y tiene ordenada la medicación. No es magia. Si él está un día depre, no hay apuro, ni está en riesgo”.

En los audios también se lo escuchó a Leopoldo Luque decir: "Estemos tranquilos, si no está chupando y está tomando la medicación. Ya se va a levantar”.

Ojeda estalló en llanto La madre de Dieguito Fernando se quebró al recordar a Maradona y acusó a los médicos por su muerte. "Asesinos hijos de p... Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas le decían una cosa y a mi otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación. Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego, no sé qué querían. Como podían hacer esto unos médicos", sentenció