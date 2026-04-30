30 de abril de 2026 - 15:55

Verónica Ojeda estalló contra los profesionales que atendieron a Maradona: "Son unos asesinos"

La expareja del Diez retomó su testimonio en el juicio y estalló a los gritos en plena audiencia tras conocerse audios entre Carlos Díaz y Agustina Cosachov.

Verónica Ojeda estalló en llanto durante el juicio de Maradona.

Verónica Ojeda estalló en llanto durante el juicio de Maradona.

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Los Andes | Redacción Policiales
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Durante la audiencia, los peritos reprodujeron mensajes de voz entre Díaz y Cosachov, en los que mencionaban a Ojeda. “¿Quién es Verónica Ojeda? Que se tranquilice, ya fue”. Al escuchar las palabras, la expareja de Maradona se dio la vuelta, miró al psicólogo y estalló en llanto.

En otro de los mensajes, se escuchó a la psiquiatra intentando justificar la situación del exfutbolista. "Yo como terapeuta, y vos como psiquiatra, podemos llamar a Abril que son los profesionales. Es un tipo que está posquirúrgico, salió de una operación de cerebro, está con consumo cero de alcohol y tiene ordenada la medicación. No es magia. Si él está un día depre, no hay apuro, ni está en riesgo”.

En los audios también se lo escuchó a Leopoldo Luque decir: "Estemos tranquilos, si no está chupando y está tomando la medicación. Ya se va a levantar”.

Ojeda estalló en llanto

La madre de Dieguito Fernando se quebró al recordar a Maradona y acusó a los médicos por su muerte. "Asesinos hijos de p... Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas le decían una cosa y a mi otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados. Para que no hablemos entre nosotras, que no tengamos comunicación. Era una secta, gente podrida que le querían sacar cosas a Diego, no sé qué querían. Como podían hacer esto unos médicos", sentenció

Verónica Ojeda continuará con su testimonio
Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona

Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona

En su testimonio, Ojeda le habló directamente a Leopoldo Luque. "Diego que te quería, hasta te regaló una moto. No entiendo por qué hicieron eso, por qué nos manipularon de esa manera. Quiero justicia por eso", expresó

"Ellos mataron al padre de mi hijo, perdió a su papá, necesitaba de él más que nadie, necesitaba su apoyo, su abrazo, mi hijo que tiene una condición lo sigue padeciendo, lo sigue llorando y recordando todos los días", expresó entre lágrimas

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