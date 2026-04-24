Filtran audio de Verónica Ojeda contra Claudia Villafañe y Gianinna por la salud de Maradona: "No tienen límites"

El neurocirujano Leopoldo Luque exhibió este jueves un audio en el que se escucha a Verónica Ojeda acusar a Claudia Villafañe y a Gianinna de “intoxicar” a Diego Armando Maradona .

"Hijas de put...": el audio de Leopoldo Luque contra las hijas de Maradona que se reprodujo en el juicio

Gianinna Maradona apuntó contra el equipo médico: "Nos manipularon y dejaron a mi hijo sin abuelo"

Según trascendió, el 1 de septiembre de 2020 la exmujer del astro argentino le solicitó al exmédico de cabecera que realizara “algunos análisis para ver qué estaba pasando” porque el paciente presentaba supuestos cambios repentinos de humor cuando lo visitó en la estancia de Brandsen, en La Plata.

“Bueno, ‘doc’, entonces estamos en la misma sintonía porque yo justamente te estaba pidiendo si le podías hacer algunos análisis para ver qué estaba pasando porque, independientemente de que el fin de semana estuvo ‘depre’… bajón… pero estaba bien a la vez, yo había hablado con él al mediodía y estaba bien, pero estaba bajón, sí, porque se sentía solo, pero… estaba bien” , sostiene Ojeda en el mensaje de voz.

De acuerdo a su relato, “algo pasó en el medio que nosotros no nos enteramos” porque “estas mujeres” —Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna— “no tienen límites”: “Espero que sea un mal pensamiento mío pero ojalá que sea todo bien. Que no sea nada que le hayan puesto ellas o algo de beber. Fue muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro”.

Ojeda consideró que “son cosas secundarias, pequeñas, pero que no dejan de ser importantes”, al tiempo que volvió a apuntar contra las hijas y su madre, sobre quienes opinó que “pueden hacer millones de cosas”, aunque “lo importante es que estamos todos juntos y tratamos de tenerlo bien a Diego”.

Además, reveló: “Yo ayer lo levanté de la cama; no quería levantarse para nada. Lo levanté, le dije: ‘te levantás de la cama, no podés estar en la cama’”.

Polémico audio de Luque contra Dalma y Gianinna Polémico audio de Luque contra Dalma y Gianinna. web

En ese momento, una de las particulares damnificadas en el juicio recordó que se encontraba junto a su hijo, Diego Fernando, que lo “estaba esperando” a Maradona: “Lo vino a buscar y le ‘dijo vamos al sillón’. Se levantó y se sentó, yo le empecé a hablar para que se despierte y se despabile”.

Verónica describió que Diego “hablaba cualquier cosa” ya que trataba al niño como si fuera su “nieto”, por lo que Dieguito le aseguraba que era su hijo: “¡Yo soy Dieguito, papá!”.

El audio fue expuesto por Luque mientras declaraba frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, con el objetivo de refutar los dichos de Gianinna, que lo acusó de “rey de manipulación” y “gran actor”.