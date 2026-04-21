"Hijas de put...": el audio de Leopoldo Luque contra las hijas de Maradona que se reprodujo en el juicio

En el marco del juicio por la muerte de Diego Maradona , se conoció un audio polémico del médico Leopoldo Luque , en el que lanza fuertes insultos contra Dalma y Gianinna Maradona , hijas del exfutbolista.

Gianinna Maradona apuntó contra el equipo médico: "Nos manipularon y dejaron a mi hijo sin abuelo"

Luque pateó el tablero y sorprendió en el juicio por la muerte de Maradona: ¿lo beneficia su estrategia?

El material fue reproducido durante una de las audiencias y presentado por la querella. En la grabación, Luque se refiere a las hijas del Diez con expresiones ofensivas, en un contexto de tensión por las decisiones vinculadas al tratamiento del exjugador.

“Las gordas dicen: ‘arreglamos que no’. Son unas hijas de put... No quiero ni hablar, porque tengo unas ganas de decirles ‘gordas del ort... , cierren el ort...’. Qué mala leche que son”, se lo escucha decir al neurocirujano y médico de cabecera de Maradona.

[JUSTICIA] "Mirá, gorda del orto, andá a cuidar a tu papá y, si no te recibe, cerrá el orto": el audio de Leopoldo Luque contra las "mala leche" de Dalma y Gianinna Maradona. https://t.co/PQ94rUcYZ8 pic.twitter.com/U24CXHy4Lt

Cabe recordar que, en su primera exposición, el neurocirujano brindó detalles sobre el estado de salud de Maradona y sostuvo que la causa de muerte fue una falla cardíaca . En ese sentido, explicó características del órgano y defendió las conclusiones médicas presentadas.

“El corazón de Diego pesaba 495 gramos, es el rango más alto pero dentro de lo normal. Los peritos dijeron que estaba grande, el doble de lo normal, y lo normal son 500 gramos”, explicó.

Además, se refirió al momento del fallecimiento y afirmó que el paciente fue sometido a maniobras de reanimación durante un tiempo prolongado, cuando ya no presentaba signos vitales. “El paciente estuvo siendo reanimado durante una hora, reanimaron un cadáver. Ya sabían que estaba fallecido”, sostuvo el médico.

Embed Fernando Burlando, abogado de Gianinna Maradona se refirió al cambio de estrategia de Leopoldo Luque y su decisión de querer declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona.



Mirá Telenueve Mediodía en vivo desde acá https://t.co/JPPQDCqoED pic.twitter.com/EnEFI9Xzx6 — Telenueve (@telenueveC9) April 21, 2026

Su rol en la internación domiciliaria

Luque también buscó delimitar su responsabilidad en el tratamiento al señalar que no era médico clínico y que su función estaba restringida a su especialidad. Según indicó, esa situación era conocida por el entorno familiar y formó parte de las decisiones tomadas en conjunto.

"Las apreciaciones de mi especialidad las hice yo mismo. Todos lo sabían. La hija me dijo específicamente que iba a buscar a un clínico”, detalló.

El audio difundido agrega un nuevo elemento de controversia en el proceso judicial, que busca determinar las responsabilidades en la muerte de Maradona y continúa generando fuerte repercusión pública.