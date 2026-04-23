El hombre condenado por la foto con el cuerpo de Maradona lideró una toma y fue desalojado

Un operativo de desalojo en el barrio porteño de La Paternal derivó en una jornada particular cuando se confirmó que uno de los protagonistas era Diego Molina . Se trata del hombre que en 2020 generó indignación por sacarse una foto junto al cuerpo de Diego Maradona . El episodio surge en medio del juicio por la muerte de Maradona .

Gianinna Maradona apuntó contra el equipo médico: "Nos manipularon y dejaron a mi hijo sin abuelo"

Luque pateó el tablero y sorprendió en el juicio por la muerte de Maradona: ¿lo beneficia su estrategia?

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad en un edificio que presentaba riesgo de derrumbe . Según trascendió, Molina habría liderado la toma del inmueble y su presencia fue registrada por cámaras durante el operativo.

Diego Molina, el empleado de la funeraria que se sacó una foto junto al cajón de Diego.

Diego Molina, el empleado de la funeraria que se sacó una foto junto al cajón de Diego, se entregó a la Justicia.

Molina se hizo conocido públicamente en noviembre de 2020, cuando, siendo empleado de una funeraria, se fotografió junto al féretro de Maradona antes del cierre del cajón. La imagen provocó una fuerte reacción social y derivó en su desvinculación laboral.

El caso también tuvo consecuencias judiciales: recientemente fue condenado por el delito de profanación de cadáver humano , con una pena que incluyó arresto en suspenso, tareas comunitarias y una donación económica. Además de Molina, estuvieron involucrados en el caso otros dos hombres: Claudio Fernández (49) y su hijo Sebastián .

Claudio Ismael Fernández, de 48 años y Sebastián Ismael Fernández, su hijo de 18. Claudio Ismael Fernández, de 48 años y Sebastián Ismael Fernández, su hijo de 18.

El operativo de desalojo

El procedimiento permitió recuperar varias propiedades ocupadas desde hace más de dos décadas en la zona. Durante la intervención, tres personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad.

El edificio, ubicado en Villa Mitre, contaba con una orden de desalojo firme desde 2009, y su estado estructural motivó la clausura por parte de la Guardia de Auxilio. Además, organismos sociales iniciaron un relevamiento de las personas que habitaban el lugar para evaluar posibles soluciones habitacionales, en el marco de la normativa vigente.

Embed DESALOJAN UN PREDIO TOMADO POR MÁS DE 100 OCUPAS EN LA PATERNAL



El Gobierno porteño realiza el desalojo de un predio en la esquina de San Blas y Andrés Lamas, ocupado por más de 100 personas desde el año 2000 y con una sentencia firme vigente desde 2009. El operativo se dispuso… pic.twitter.com/A9ByZdqn5n — Dani Lerer (@danilerer) April 23, 2026

La presencia de Molina en el lugar reavivó la polémica en torno a su figura, que vuelve a quedar en el centro de la escena tras aquel episodio que generó rechazo generalizado.