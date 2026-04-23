23 de abril de 2026 - 22:35

El hombre condenado por la foto con el cuerpo de Maradona lideró una toma y fue desalojado

El operativo policial se realizó en un edificio con riesgo de derrumbe. Molina fue identificado como líder de la toma y protagonista del desalojo.

Diego Molina lideró una toma y fue desalojado en La Paternal.

Diego Molina lideró una toma y fue desalojado en La Paternal.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de desalojo en el barrio porteño de La Paternal derivó en una jornada particular cuando se confirmó que uno de los protagonistas era Diego Molina. Se trata del hombre que en 2020 generó indignación por sacarse una foto junto al cuerpo de Diego Maradona. El episodio surge en medio del juicio por la muerte de Maradona.

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El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad en un edificio que presentaba riesgo de derrumbe. Según trascendió, Molina habría liderado la toma del inmueble y su presencia fue registrada por cámaras durante el operativo.

Diego Molina, el empleado de la funeraria que se sacó una foto junto al cajón de Diego, se entregó a la Justicia.
Diego Molina, el empleado de la funeraria que se sacó una foto junto al cajón de Diego.

Diego Molina, el empleado de la funeraria que se sacó una foto junto al cajón de Diego.

Un antecedente que generó repudio

Molina se hizo conocido públicamente en noviembre de 2020, cuando, siendo empleado de una funeraria, se fotografió junto al féretro de Maradona antes del cierre del cajón. La imagen provocó una fuerte reacción social y derivó en su desvinculación laboral.

El caso también tuvo consecuencias judiciales: recientemente fue condenado por el delito de profanación de cadáver humano, con una pena que incluyó arresto en suspenso, tareas comunitarias y una donación económica. Además de Molina, estuvieron involucrados en el caso otros dos hombres: Claudio Fernández (49) y su hijo Sebastián.

Claudio Ismael Fernández, de 48 años y Sebastián Ismael Fernández, su hijo de 18.
Claudio Ismael Fernández, de 48 años y Sebastián Ismael Fernández, su hijo de 18.

Claudio Ismael Fernández, de 48 años y Sebastián Ismael Fernández, su hijo de 18.

El operativo de desalojo

El procedimiento permitió recuperar varias propiedades ocupadas desde hace más de dos décadas en la zona. Durante la intervención, tres personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad.

El edificio, ubicado en Villa Mitre, contaba con una orden de desalojo firme desde 2009, y su estado estructural motivó la clausura por parte de la Guardia de Auxilio. Además, organismos sociales iniciaron un relevamiento de las personas que habitaban el lugar para evaluar posibles soluciones habitacionales, en el marco de la normativa vigente.

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La presencia de Molina en el lugar reavivó la polémica en torno a su figura, que vuelve a quedar en el centro de la escena tras aquel episodio que generó rechazo generalizado.

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