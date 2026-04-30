30 de abril de 2026 - 19:52

Encontraron muerto al segundo pescador desaparecido en el Río de La Plata

El hombre, identificado como José Luis Herrera fue hallado sin vida en el paraje platense de Punta Lara, tras un operativo de Prefectura Naval.

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Se trata de José Luis Herrera de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado cuando flotaba a 10 kilómetros de la costa, en el paraje platense de Punta Lara, por personal de la Prefectura Naval Argentina.

El fallecido fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, con el fin de que su pareja confirme la identidad, ya que las características físicas y los tatuajes habían coincidido con la búsqueda.

El procedimiento de búsqueda incluyó guardacostas, personal especializado y patrullas que recorrieron la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Tragedia en el Río de La Plata

El pasado miércoles, fue encontrado sin vida uno de los dos pescadores que estaban desaparecidos desde el fin de semana. El cuerpo fue identificado como Alcides Ledesma, de 47 años, quien concurrió el domingo a pescar junto a José Luis, de 45 años.

Ambos ingresaron el domingo por la tarde a la altura de la localidad de Villa Domínico, y no regresaron, motivo por el que las autoridades desplegaron un amplio operativo para dar con sus paraderos en la zona con rastrillaje por agua, aire y tierra.

Los investigadores sospechan que el bote habría presentado un desperfecto técnico o haya sido arrastrado por las ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas.

En las primeras horas de rastrillaje, las autoridades lograron localizar la camioneta Peugeot estacionada en la zona de la orilla del parque. Sin embargo, el kayak no estaba en el lugar, lo que confirma que ambos pescadores habían ingresado al Río de la Plata.

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