Buscan en Maipú a una mujer desaparecida hace tres días

Se trata de María Cecilia Tunez, de 45 años y fue vista por última vez el pasado lunes 20 de abril.

La Oficina Fiscal de Maipú emitió un comunicado solicitando colaboración para localizar a María Cecilia Tunez, de 45 años, quien falta de su hogar desde la madrugada del pasado lunes 20 de abril.

Según los datos aportados por el Ministerio Público Fiscal, la mujer se retiró de su domicilio ubicado en la localidad de San Roque, Maipú, y desde ese momento se desconoce su ubicación actual.

Para facilitar su identificación, las autoridades señalaron que la mujer presenta las siguientes características físicas: mide aproximadamente 1,75 metros, su contextura es media, su tez es blanca y tiene el cabello castaño oscuro; con rizos. Lo usa largo hasta los hombros.

En cuanto a su vestimenta, el reporte indica que no se tienen detalles sobre las prendas que vestía al momento de ausentarse de su vivienda.

La Justicia solicita que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero, que la haya visto en los últimos días o que tenga contacto con ella, se comunique de manera urgente a la línea de emergencias 911.