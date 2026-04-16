Acceso Este: el Gobierno oficializó la adjudicación de las dos empresas que intervendrán el tramo de Maipú

El Gobierno provincial oficializó la adjudicación de la obra de refuncionalización del Acceso Este , en el tramo de 19 kilómetros en Maipú. Los adjudicatarios fueron las empresas José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y CEOSA , para los dos sectores en que se dividió la intervención. El presupuesto total de esta etapa supera los $47 mil millones.

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A través del Decreto N.º 715 , publicado en el Boletín Oficial este jueves con la firma del gobernador Alfredo Cornejo , la Provincia oficializó la selección de las empresas que habían sido anunciadas el 19 de febrero pasado.

La primera etapa , que abarca desde la intersección con calle Arturo González hasta calle Cervantes, fue adjudicada a José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por $19.801 millones .

En tanto, la segunda sección —desde calle Cervantes hasta la variante Palmira sobre el río Mendoza— quedó en manos de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA) , con una oferta de $28.721 millones .

El plazo de ejecución previsto para ambas etapas es de 365 días corridos .

Cómo fue la licitación

El proceso licitatorio contó con la participación de 11 oferentes, entre empresas individuales y uniones transitorias.

La evaluación incluyó aspectos técnicos, económicos y financieros, además de la aplicación del sistema de “doble promedio”, un mecanismo utilizado para descartar ofertas anormalmente bajas.

En ese marco, la propuesta de Cartellone fue desestimada para la segunda sección por ubicarse por debajo del límite mínimo permitido, mientras que la oferta de la UTE Procon–Mapal fue descartada por incumplimientos legales y técnicos.

Según se explicó oficialmente, el criterio de adjudicación no se basó únicamente en el precio, sino en una evaluación integral de las propuestas, contemplando la capacidad técnica y financiera de las empresas.

Financiamiento y ejecución

El financiamiento de la obra se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios 2026 y 2027, a través de los Fondos del Resarcimiento. Para este año se prevé una inversión de casi $36.000 millones, mientras que el resto se ejecutará el próximo año.

El proyecto incluye tanto la obra básica como las variaciones de precios, en un contexto de actualización de costos.

La refuncionalización de este tramo de la Ruta Provincial 22 (anterior Ruta Nacional 7) forma parte de un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar la conectividad vial en el Gran Mendoza, especialmente en una zona estratégica para el tránsito productivo y urbano.