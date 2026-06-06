Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía: cuál es su estado

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien cumple una condena por las causas conocidas como ''Ruta del dinero K" y "Vialidad" , fue internado de urgencia este viernes por noche, en medio de un cuadro de pulmonía , según confirmaron las autoridades penitenciarias.

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Según afirman sus representantes legales, el empresario padece diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría causado hemorragias digestivas . Estas afecciones se agravaron durante su detención en Ezeiza, donde fue derivado tras estar preso en Río Gallegos, y requieren controles médicos permanentes.

Por el momento, Báez, quien cumple una sentencia de 15 años, permanece ingresado en el Hospital de Ezeiza , pero según sus allegados el cuadro se habría agravado en los últimos días, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Báez, de 75 años, está alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, aunque en los últimos meses sus abogados solicitaron en varias ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a las complicaciones en su estado de salud.

La defensa de Lázaro Báez solicitó el beneficio de prisión domiciliaria por su estado de salud en 2025.

“La situación en la que está es desesperante , comparte un baño con otras diez personas, es diabético, asmático, no socializa , a poco de llegar sufrió un fuerte cuadro respiratorio y lo debieron llevar al Hospital de Río Gallegos, hace dos días se descompuso otra vez ”, declaró Yanina Nicoletti, la abogada defensora a La Nación en septiembre de 2025.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó en aquel momento la acción de hábeas corpus por considerar que las actuales condiciones de detención no agravaron su estado de salud. Sin embargo, solicitó que le realicen los estudios cardiológicos correspndientes en hospitales locales y dispuso el traslado del detenido a la cárcel de Ezeiza, en base a su cuadro general.

Las causas contra Lázaro Báez

El empresario santacruceño era uno de los más estrechos colaboradores del expresidente Néstor Kirchner, y se convirtió en el principal operador de la obra pública en esa provincia, a través de la cual habría amasado una cuantiosa fortuna, que le permitió expandirse al rubro inmobiliario.

Báez fue detenido en abril de 2016 en el marco de la investigación conocida como la “Ruta del Dinero K”, una causa judicial que investigó maniobras de lavado de activos por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Según la Justicia, el dinero habría sido canalizado a través de empresas, cuentas bancarias en el exterior y sociedades offshore para ocultar su origen.

Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner (Foto archivo) Lázaro Báez y Cristina Kirchner en el mausoleo de Néstor Kirchner (Foto archivo)

En 2021 fue condenado por lavado de dinero agravado y recibió una pena de 12 años de prisión. Sin embargo, en 2023 la Cámara Federal de Casación Penal redujo la condena a 10 años, fallo que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema en 2025.