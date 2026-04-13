13 de abril de 2026 - 18:47

Maipú: una rama cayó sobre un hombre de 65 años y quedó internado en grave estado

Ocurrió en la intersección de Videla Aranda y Pescara. La víctima ingresó al Hospital Central con un traumatismo encéfalo craneano severo.

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Ocurrió en Maipú.

 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 65 años resultó gravemente herido en Maipú luego de que una rama de gran tamaño se desprendiera de un árbol y lo golpeara en la cabeza mientras se encontraba en la vía pública. El hecho generó múltiples llamadas al 911 y una rápida intervención policial.

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La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con un traumatismo encéfalo craneano severo. Horas más tarde, continuaba en quirófano y en estado delicado.

Qué se sabe del accidente

El episodio ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de Videla Aranda y Pescara, en jurisdicción de la Subcomisaría Lunlunta. Al arribar, el personal policial constató la gravedad de la situación y solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hombre se encontraba sentado en un banco ubicado frente a una librería cercana a una escuela cuando, de manera repentina, una rama cayó y lo impactó de lleno en la cabeza.

Tras el traslado del centro asistencial, profesionales médicos confirmaron la gravedad de las lesiones. Cerca de las 16.30, desde el hospital informaron que el paciente permanecía en intervención quirúrgica.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica para determinar las circunstancias del accidente, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú.

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