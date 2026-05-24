El accidente ocurrió este domingo por la mañana en Maipú. El conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

Volcó en el Acceso Este y dio positivo en el test de alcoholemia.

Un conductor protagonizó un vuelco este domingo por la mañana sobre el Acceso Este, en el departamento de Maipú, y posteriormente dio positivo en el test de alcoholemia.

Según indica el reporte policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 8.54 h a la altura de Acceso Este y Medina.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre circulaba de oeste a este a bordo de un Volkswagen Gol cuando, a unos 300 metros antes del puente Medina, perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre el costado sur de la calzada.

El conductor fue identificado como D. M. B., domiciliado en San Martín. Personal de Policía Vial le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó un resultado positivo de 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar del aparatoso accidente, el automovilista no presentaba lesiones visibles y rechazó ser asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).