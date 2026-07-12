12 de julio de 2026 - 12:58

Desbarataron dos kioscos de droga en Guaymallén: secuestraron cocaína, armas y más de US$14.000

En los allanamientos se detuvieron a tres personas. Todos los elementos fueron secuestrados para avanzar con la investigación.

La Policía desbarató dos kioscos de droga en Guaymallén.

La Policía desbarató dos kioscos de droga en Guaymallén.

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una investigación por venta de drogas terminó con tres personas detenidas y el desmantelamiento de dos presuntos kioscos de estupefacientes en Guaymallén. En los allanamientos, la Policía secuestró cocaína, armas, celulares y una importante suma de dinero en efectivo, incluidos más de 14 mil dólares.

Leé además

Guaymallén: una moto chocó contra un auto y tres personas resultaron heridas

Choque entre una moto y una camioneta terminó con un vuelco y tres heridos en Guaymallén
Así roban en los gabinetes del gas a vecinos de Guaymallén.

Así roban en los gabinetes del gas a vecinos de Guaymallén: el relato de las víctimas y la respuesta de Ecogas

El mayor procedimiento se realizó en una casa del barrio Lihué, donde fueron detenidos un hombre (49) y una mujer (47). En ese domicilio los efectivos encontraron 249 gramos de cocaína, 14.600 dólares, más de 518 mil pesos, dinero en moneda paraguaya y chilena, además de un revólver con 19 municiones.

Los allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea por personal de Lucha contra el Narcotráfico Gran Mendoza, en el marco de una investigación ordenada por el Ministerio Público Fiscal Federal.

La Policía desbarató dos kioscos de droga en Guaymallén.

La Policía desbarató dos kioscos de droga en Guaymallén.

Otro operativo: un detenido y elementos secuestrados

El segundo operativo tuvo lugar en la zona de Colón y Capilla de Nieves. Allí fue detenido un hombre de 31 años y se secuestraron 35 envoltorios de cocaína, con un peso total de 11,5 gramos, junto con 19,4 gramos de flores de cannabis.

En esa vivienda también encontraron tres balanzas digitales, dos teléfonos celulares, 188.000 pesos en efectivo y una pistola Bersa calibre .380 con seis cartuchos.

Por disposición del fiscal federal interviniente, todos los elementos hallados quedaron secuestrados para la causa. En tanto, la ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N.° 1 ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias sobre las armas incautadas y avanzar con la investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Accidente laboral: un hombre murió tras ser aplastado por una pesada carga

Accidente laboral en Guaymallén: un operario murió tras ser aplastado por una pesada carga

Sistema de lector de patentes y monitoreo del Ministerio de Seguridad y Justicia en Mendoza

Manejaba un auto con pedido de secuestro y cayó tras ser detectado por el lector de patentes

Inseguridad en Guaymallén: motochorros armados le robaron la motocicleta a una mujer

Terror en dos ruedas: cuatro motochorros la interceptaron, la apuntaron con un arma y le quitaron la moto

Carolina Neumann volvió a ser detenida el viernes, tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria Gentileza Policía Federal. 

Revocan la domiciliaria a la dueña de un hostel acusada de traer ilegalmente a Mendoza a delincuentes chilenos