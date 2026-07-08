Manejaba un auto con pedido de secuestro y cayó tras ser detectado por el lector de patentes

Un hombre de 53 años fue aprehendido este martes en Guaymallén luego de que el sistema de lectura automática de patentes detectara que el vehículo en el que circulaba tenía un pedido de secuestro vigente por una causa judicial.

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Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el procedimiento se realizó cerca de las 11 de ayer, cuando las cámaras del sistema de monitoreo emitieron una alerta al identificar un Fiat Cronos que registraba un requerimiento judicial por una presunta defraudación (estelionato) , emitido el pasado 6 de julio por la Oficina Fiscal Virtual.

Con esa información, efectivos policiales montaron un operativo e interceptaron el automóvil en la intersección de las calles Godoy Cruz y Gobernador Videla , en Guaymallén.

Al identificar al conductor, un hombre de 53 años identificado como W.D.V. , los uniformados confirmaron que se trataba del vehículo buscado por la Justicia.

Por disposición del fiscal de Guaymallén, el Fiat Cronos fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por la causa de presunta defraudación.

Sistema de lectura de patentes y monitoreo del Ministerio de Seguridad y Justicia en Mendoza Prensa Gobierno de Mendoza

Asaltaron un comercio en Guaymallén, robaron un auto para escapar y la Policía lo recuperó

Dos delincuentes armados protagonizaron un violento asalto durante la madrugada de este miércoles en Guaymallén, donde asaltaron un comercio y escaparon en el auto de un cliente que llegó al lugar en pleno robo. Minutos después, la Policía logró recuperar el vehículo gracias al sistema de geolocalización de uno de los celulares sustraídos.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 0.45 en un local ubicado sobre calle Azcuénaga al 1.700.

Los asaltantes ingresaron armados, amenazaron al empleado y le robaron un teléfono celular, un bolso con documentación, cigarrillos y golosinas.

Mientras cometían el robo, arribó un cliente al comercio. Los delincuentes aprovecharon la situación para amenazarlo y quitarle su Renault Clio gris, con el que escaparon rápidamente.

Tras la denuncia, la Policía inició un operativo de búsqueda utilizando la geolocalización de uno de los teléfonos robados. De esa manera, los efectivos localizaron el automóvil abandonado sobre la lateral del Acceso Este, a la altura del ingreso a la Feria del Este.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, el vehículo fue sometido a pericias por parte de Policía Científica y posteriormente entregado a su propietario.

La investigación continúa para identificar y detener a los dos autores del asalto.