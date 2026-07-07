Terror en dos ruedas: cuatro motochorros la interceptaron, la apuntaron con un arma y le quitaron la moto

Ocurrió en Guaymallén. La víctima, de 49 años, fue interceptada cuando volvía a su casa. Bajo amenaza con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado cuando regresaba a su casa.

Inseguridad en Guaymallén: motochorros armados le robaron la motocicleta a una mujer

Una mujer de 49 años fue víctima de un violento asalto durante la noche de este lunes en Guaymallén, cuando delincuentes armados le robaron la moto en la que regresaba a su domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 22, en inmediaciones de calle Paladini al 1000. Según la información policial, la víctima, identificada con las iniciales R.M.C., circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy 110 cc cuando fue interceptada por dos motos en las que se desplazaban cuatro sujetos.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes le cerraron el paso y uno de ellos descendió del rodado, la amenazó con un arma de fuego y le exigió la entrega de la moto. Tras apoderarse del vehículo, los asaltantes escaparon del lugar con rumbo desconocido.

Personal de la Comisaría 35ª intervino en el procedimiento, mientras que la Fiscalía de turno dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación e intentar identificar a los autores del robo.