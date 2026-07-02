El hombre fue interceptado sobre la Ruta 20 luego de ser visto realizando maniobras en zigzag. Intentó escapar al advertir la presencia policial.

Guaymallén: detuvieron a un conductor con 2,44 gramos de alcohol en sangre tras una peligrosa persecución

Un conductor con un elevado nivel de alcohol en sangre fue retirado de circulación durante la madrugada de este jueves en Guaymallén, luego de protagonizar una serie de maniobras peligrosas e intentar escapar de la Policía.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de la 1.15 sobre la Ruta 20, en jurisdicción de la Comisaría 58ª, mientras efectivos realizaban un patrullaje preventivo.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados detectaron un Volkswagen CrossFox que circulaba realizando maniobras en zigzag, poniendo en riesgo al resto de los automovilistas.

Al advertir la presencia del móvil policial, el conductor intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros por los efectivos.

Una vez detenido, los policías constataron que el hombre, identificado como R.S.C., de 40 años, presentaba evidentes signos de ebriedad. Personal de la Policía Vial le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces por encima del límite permitido para conductores particulares en Mendoza.

Como consecuencia, se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 67 Bis de la Ley 9099, mientras el vehículo quedó fuera de circulación.