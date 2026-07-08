Accidente laboral en Guaymallén: un operario murió tras ser aplastado por una pesada carga

El hecho ocurrió este mediodía en una empresa metalúrgica durante el movimiento de insumos. Sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Central, donde la víctima ingresó sin signos vitales.

Un fatal accidente laboral ocurrió este mediodía en el departamento de Guaymallén, donde un hombre mayor de edad murió tras ser aplastado por una pesada carga mientras desempeñaba sus tareas en una empresa dedicada a la tornería y metalúrgica industrial.

El siniestro se produjo alrededor de las 11:40 horas en la intersección de San Francisco del Monte y Primitivo de la Reta. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el accidente se desencadenó mientras los empleados realizaban maniobras de movimiento de insumos.

Por causas que aún son materia de investigación, una de las cargas se desprendió y cayó sobre el operario, provocándole un grave aplastamiento. Ante la desesperación del momento, fueron sus propios compañeros quienes decidieron trasladarlo de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Central.