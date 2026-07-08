Lo rescataron mientras balbuceaba "tengo hambre": giro en el caso del hijo que dejó morir a su padre

Cuando todo estaba listo para que la Fiscalía Correccional condenara al hombre que habría dejado morir a su padre sin asistirlo , el Juzgado Penal Colegiado N° 1 dejó sin efecto un juicio abreviado , alegando que podría tratarse de un delito más grave.

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Esta mañana, la jueza María Cristina Pietrasanta rechazó homologar un juicio abreviado que tenía como imputado a Sergio Morán (41), quien está acusado por el delito de “abandono de persona seguido de muerte agravado”, cuya víctima fue su progenitor, Francisco Morán (72).

El debate había sido pautado por el fiscal Juan Carlos Alessandra y la defensa de Morán y, tal como ocurre en todos los casos que se resuelven en esta modalidad, el imputado se había declarado responsable del hecho.

Pero esta mañana, cuando se iba a cerrar el caso en una audiencia programada para las 9:30 en el Polo Judicial, la jueza no aceptó la condena a 5 años (en la que se incluyó una causa anterior por violencia de género) por entender que podría tratarse de un delito más grave que el abandono de persona seguido de muerte: “homicidio en comisión por omisión”, cuya pena es mucho más grave.

Según explicó una fuente judicial, la jueza discrepa con la calificación legal porque entiende que posiblemente sea homicidio por comisión por omisión (una especie de homicidio culposo).

El cambio de calificación no tendría mucho peso al cuantificar la pena. Ahora la fiscalía va a realizar una nueva entrevista con el médico del Cuerpo Médico Forense para reevaluar o profundizar su informe.

En ese momento se verá si se mantiene la calificación o se cambia. Mientras tanto, Morán seguirá detenido, a la espera de que se realice una audiencia de prisión preventiva. Es sólo una cuestión de interpretación, explicaron.

“Tengo hambre”

En mayo de 2024, Sergio Morán fue imputado por, presuntamente, abandonar a su padre, quien terminó falleciendo por desnutrición dos días después de que fuera rescatado.

Los investigadores encontraron a la víctima en un escenario de extrema vulnerabilidad y negligencia en una vivienda ubicada en la calle Javier Morales al 2000 de Godoy Cruz.

El 10 de mayo pasado, personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la vivienda de los Morán, luego de que los vecinos de la zona llamaran a los servicios de emergencia alertando que alguien gritaba y pedía comida.

Cuando los médicos ingresaron al lugar encontraron a Francisco Morán en una situación de total abandono, constatando un grave cuadro de desnutrición mientras balbuceaba la frase “tengo hambre”. Además, constataron que la vivienda tenía falta de higiene y contaba con pocos alimentos.

Ante su delicado estado de salud, el hombre mayor fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara.

Allí fue evaluado por los médicos de guardia, quienes constataron que la víctima tenía varios hematomas en su cuerpo y,además, padecía neumonía. Pese a los cuidados recibidos y como consecuencia de su delicado estado de salud, el hombre terminó falleciendo a las 24 horas de ser ingresado en la clínica.

La investigación judicial confirmó que la víctima convivía con su hijo, Sergio, quien era el responsable legal de su cuidado. Luego de la muerte de la víctima, ordenaron la captura de Sergio Morán quien, tras permanecer prófugo varias semanas, fue hallado el pasado 24 de mayo tras ser reconocido por el Sistema de Reconocimiento Facial en el departamento de Godoy Cruz.