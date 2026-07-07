Intentó asesinar a su expareja en Tupungato y lo condenaron a 11 años de prisión

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 condenó a 11 años de cárcel a Juan Pablo Santibáñez (45) , quien intentó asesinar con un cuchillo a su expareja cuando ambos estaban en un auto en Tupungato . Tras hacerle varios cortes en el cuello, la dejó tirada en la ruta e inició una huida que duró 12 horas.

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La pena fue impuesta esta mañana por el juez Marcelo Gutiérrez del Barrio por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y femicidio en grado de tentativa en concurso ideal”.

Esta fue la acusación que mantuvo durante el debate, que comenzó la semana pasada, el fiscal de Tunuyán, Jorge Quiroga, quien investigó el caso.

El brutal ataque se produjo el domingo 19 de mayo de 2025, a las 14, en la intersección de las rutas provinciales 86 y 84, en el distrito San José, de Tupungato.

Su expareja, de 38 años se encontraba en un vehículo Fiat Siena gris junto a Santibáñez, quien la agredió y le aplicó varios cortes en el cuello con un cuchillo, presuntamente motivado por una discusión por celos, según relató la víctima a las autoridades policiales.

La violenta escena fue observada por un testigo, quien advirtió sobre la mujer herida a personal de un móvil del Servicio Extraordinario de Iscamen que justo patrullaba la zona.

Un conductor que pasaba por el lugar trasladó de inmediato a la víctima hasta el hospital Las Heras de Tupungato. Desde allí la derivaron al Scaravelli de Tunuyán, donde la diagnosticaron con heridas cortantes en pies, manos y cuello, de carácter profundo, pero sin riesgo de vida.

Larga fuga

Tras la denuncia, personal policial inició un operativo conjunto con el Centro Estratégico de Operaciones de Luján. Durante el patrullaje, los efectivos lograron ubicar el Fiat Siena gris en jurisdicción de la Comisaría 48°, en inmediaciones de una refinería, aunque el agresor ya no se encontraba en el interior del rodado.

Es que, después del ataque a su expareja, el hombre había huido por la ruta 86 en dirección a Ugarteche.

En tanto, por disposición del fiscal Esteban Díaz, se ordenó el trabajo de Policía Científica en el lugar del hecho, el secuestro de las prendas de la víctima, la documentación del procedimiento policial y la intervención de personal de Investigaciones para dar con el paradero del imputado.

Finalmente, tras unas 12 horas de fuga y búsqueda, durante la madrugada se encontró a Juan Pablo Santibáñez cuando salía de un descampado a pie hacia la ruta nacional 7, a un kilómetro de la ruta 84 en Luján, en inmediaciones de una planta de alimentos congelados y una cámara frigorífica.

Esposado y detenido, el hombre fue trasladado a la base de la Subcomisaría San José por personal de Investigaciones.