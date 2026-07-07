7 de julio de 2026 - 14:07

Detuvieron a uno de los asesinos de Alex, el adolescente baleado cuando iba a visitar a su novia

El sujeto, de 35 años, fue detenido esta mañana en el barrio 8 de Abril de Las Heras. La víctima, Alex Daniel Rodríguez, fue ultimada en el barrio Olivares de Ciudad.

M.W.H.Z., de 35 años, detenido por el homicidio de Alex Daniel Rodríguez Videla, de 15 años.

M.W.H.Z., de 35 años, detenido por el homicidio de Alex Daniel Rodríguez Videla, de 15 años.

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Por Oscar Guillén

aDetuvieron a uno de los autores del homicidio de un adolescente de 15 años que fue asesinado en Ciudad al recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo, cuando iba a visitar a su novia.

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Se trata de un sujeto que fue identificado por el Ministerio de Seguridad y Justicia como M.W.H.Z., de 35 años, quien según las autoridades habría disparado contra Alex Daniel Rodríguez Videla el 2 de mayo de 2025 en el barrio Olivares, de Ciudad.

La captura fue concretada esta mañana por personal de la División Homicidios, que tras diversas tareas investigativas logró localizar al sospechoso en una vivienda del barrio 8 de Abril, en Las Heras, donde se realizó un allanamiento con resultado positivo.

Por disposición del fiscal de Homicidios, Oscar Malla, el detenido fue trasladado a Sanidad Policial, posteriormente al Polo Judicial y quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte, a disposición del magistrado.

Un disparo en la cabeza

El adolescente, con domicilio en el barrio San Martín de Ciudad, fue baleado en el pasillo 8 del barrio Olivares, frente a una cancha de fútbol.

La novedad fue conocida cuando ingresaron varios llamados al 911 que denunciaban que se había producido un tiroteo en la zona y solicitaban, al mismo tiempo, el envío de una ambulancia, ya que había un menor de edad que había recibido un disparo en la cabeza y se encontraba en el suelo, gravemente herido.

Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron los ocupantes de un móvil policial y los uniformados, ante la situación, optaron por cargarlo en la camioneta en la que se desplazaban y llevarlo hasta la guardia del hospital Lagomaggiore. Pero cuando llegaron al nosocomio, el chico ya había fallecido a consecuencia de una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada frontal izquierdo y sin orificio de salida.

Otros policías de la División Homicidios que fueron llegando al barrio Olivares realizaron un rastrillaje en la zona en procura de armas de fuego con resultado negativo, por lo que solicitaron por radio el apoyo de personal de Infantería.

En el lugar del hecho, la hermana del chico asesinado afirmó que el joven se encontraba en la casa de su novia, pero no pudo explicar cómo se había producido el crimen.

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