19 de junio de 2026 - 21:07

Arrestaron al presunto autor de un homicidio ocurrido en el barrio Independencia de Las Heras

El sospechoso fue capturado tras una investigación por el asesinato de Ramón Quiroga, ocurrido en diciembre pasado tras una discusión en la vía pública.

Detuvieron al presunto autor de un homicidio en Las Heras

Detuvieron al presunto autor de un homicidio en Las Heras

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Luego de meses de tareas de inteligencia e investigación, este viernes lograron la captura de un hombre mayor de edad, señalado como el presunto autor de un homicidio ocurrido a fines de 2025 en el departamento de Las Heras.

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La detención se llevó a cabo en la intersección de las calles Azcuénaga y Maipú, en el departamento de Las Heras, tras operativos de observación y vigilancia que resultaron positivos.

El hecho que se le imputa ocurrió el 23 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas. En aquel momento, la víctima, identificada como Ramón Federico Quiroga, caminaba por la calle Mansilla al 2354 cuando fue interceptada por el ahora detenido y un cómplice, quienes se desplazaban en una camioneta.

Según la investigación, tras un breve intercambio de palabras, el agresor extrajo un arma de fuego desde el interior del vehículo y efectuó cinco disparos contra Quiroga, quien falleció de manera inmediata en el lugar. Los atacantes se dieron a la fuga a pie, dejando la camioneta abandonada en la escena del crimen.

Un detalle relevante que surgió de la pesquisa indica que, minutos después del ataque, una tercera persona apareció en el lugar para levantar las vainas servidas, intentando borrar la evidencia del crimen para entorpecer la labor pericial antes de desaparecer de la zona.

El detenido fue trasladado a la sede judicial correspondiente de la jurisdicción de la Comisaría 36ª, donde quedó a disposición de la justicia para ser indagado por el homicidio.

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