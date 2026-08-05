"Frágil como una bomba" y "quiero amar y maltratar al mismo hombre": los posteos de la novia de Matías Álvarez

Victoria Canteros se negó a declarar y quedó imputada por el crimen de su novio en Chaco

Las conversaciones de WhatsApp, publicadas por Diario Chaco, reflejan los episodios de violencia física y psicológica a los que era sometido el joven.

Uno de los mensajes incluye una charla entre Matías y un amigo, quien le advertía: "Esa mina te va a terminar acuchillando, ñeri".

El novio de Victoria reconocía situaciones de violencia: "Y me dejé pegar , tengo una bronca". Entonces, su amigo le avisaba: "Eso no es sano ni es amor. Te cueste o no creerlo no es amor. Es lo que tu cabeza piensa. Tenés que soltar nomás, de una vez por todas".

"Me sigue hablando mal y lo normalicé", expresaba Matías, a lo que el amigo le contestaba: "Te dijo el psicólogo: cero contacto".

El chat de Matías Álvarez antes de ser asesinado: de "esa mina te va a terminar acuchillando" a "hasta la foto me cambió"

En otro tramo del chat, Matías contaba lo siguiente sobre Victoria: "Hasta la foto me cambió".

Este martes, Cantero se negó a declarar ante la Justicia y quedó imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La joven permanece alojada en la Comisaría N° 11.

Victoria Cantero (izquierda), pareja de Matías Álvarez Guardia (derecha).

Álvarez fue asesinado el domingo por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1.400, en la ciudad de Resistencia.

De acuerdo con la investigación, el joven recibió una puñalada en el lado derecho del tórax en el marco de una discusión. Fue trasladado de urgencia al hospital Julio C. Perrando, donde murió pese a los intentos de los médicos por salvarle la vida.

En su primera declaración, Cantero sostuvo que había recibido un llamado de su hermano -amigo de Matías- para acercarse al lugar y que, cuando llegó, encontró a su novio herido sobre la vereda.

Sin embargo, con el avance de las primeras medidas de prueba, la fiscalía la señaló como principal sospechosa y ordenó su detención.