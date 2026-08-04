Victoria Canteros se negó a declarar y quedó imputada por el crimen de su novio en Chaco.

Victoria Canteros, la joven acusada de haber asesinado a su novio Matías Julián Álvarez Guardia en la provincia de Chaco, se negó a declarar este martes ante la Justicia y quedó formalmente imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo .

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La medida fue confirmada por la fiscal que interviene en la investigación, Ana González de Pacce , durante una conferencia de prensa brindada este martes por la mañana.

Tras el acto procesal, Canteros continuará detenida a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación y se incorporan nuevas pruebas al expediente.

Canteros fue aprehendida el pasado domingo. Según fuentes judiciales, al momento de la detención se encontraba alterada y tenía manchas de sangre en las manos .

De acuerdo con la información aportada a la causa, en ese momento habría manifestado ante uno de los policías: “ Tuvimos una pelea de pareja y yo me defendí ”.

La explicación de la defensa

Según indicó Diario Chaco, el abogado defensor de Canteros, Lucas Bosch, explicó que la decisión de que su representada se abstuviera de declarar responde a que todavía no está definida la estrategia procesal.

“Todavía no vamos a pedir ninguna medida probatoria hasta que veamos cuál va a ser la línea investigativa de la familia”, sostuvo el letrado.

Bosch explicó que, por el momento, consideraron que no era conveniente que Canteros declarara ante las autoridades judiciales. "Entendemos que no era favorable que ella se presente a declarar hoy porque todavía no tenemos delimitada una estrategia procesal", afirmó.

Comparan el caso con el de Nahir Galarza.

La joven permanece alojada en la Comisaría N° 11. "Generalmente hacemos que la gente se abstenga de declarar en un primer momento y más adelante, si lo consideramos conveniente, sí que declare", sumó el abogado.

La defensa habló sobre el auxilio a la víctima

El abogado también se refirió a los testimonios de Sebastián Cantero y Fátima, quienes asistieron a Guardia después del episodio y participaron de su traslado al Hospital Perrando.

Bosch estuvo presente durante la declaración de Sebastián y consideró que su testimonio fue “bastante claro y preciso” respecto de la forma en que se produjo el auxilio al joven.

Según la versión de la defensa, ambos intentaron comunicarse con el servicio de emergencias, pero se habrían equivocado de número. Ante esa situación, decidieron trasladar a Guardia en un vehículo particular.

Para Bosch, la actuación de ambos se produjo conforme a derecho y deberá ser analizada dentro del contexto general de la investigación.

Otro de los puntos mencionados por el abogado fue el de los teléfonos celulares vinculados a la causa.

Bosch confirmó que el teléfono entregado este martes a la Justicia pertenece a Victoria Canteros y que el dispositivo quedó roto como consecuencia del altercado que habría mantenido con Guardia.

En cuanto al celular de la víctima, explicó que quedó en poder de familiares de Canteros durante el momento del rescate y que la defensa informó desde el comienzo que estaba disponible para ser incorporado a la investigación. “Estaba apagado, no arrojaba señal, y si querían mandábamos un móvil policial a hacer el secuestro”, señaló el abogado.