Caos en un micro: amenazó al chofer para que le devolviera el pasaje y terminó detenido

El incidente ocurrió durante un operativo preventivo en San Martín y Pellegrini, Las Heras. El pasajero, que mantenía una actitud agresiva, fue denunciado por el chofer del colectivo tras exigirle bajo amenazas la devolución del dinero del pasaje.

Un hombre fue detenido por la Policía de Mendoza luego de protagonizar un incidente a bordo de un micro en Las Heras, donde presuntamente amenazó al conductor para que le devolviera el dinero del pasaje.

El hecho ocurrió durante un operativo preventivo realizado en la intersección de las calles San Martín y Pellegrini. En ese lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) fueron alertados por el chofer de la unidad, quien denunció que uno de los pasajeros mantenía una actitud agresiva desde que había subido al colectivo.

Según el relato del conductor, el hombre lo intimidaba y le exigía la devolución del importe abonado por el pasaje.

Ante la situación, los policías hicieron descender al pasajero y procedieron a su aprehensión sin que se registraran mayores incidentes.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.