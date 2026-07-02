2 de julio de 2026 - 09:20

Confirmado: Flor Peña llevará a juicio a Nicolás Occhiato y le pedirá $750 millones por daños y perjuicios

A dos semanas del escándalo de la noticia falsa sobre el papá de Messi, la actriz decidió demandar al dueño de Luzu TV por daños y perjuicios.

Confirmaron que Florencia Peña llevará a juicio a Nicolás Occhiato: la millonaria cifra que le pide.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Según reveló Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, en el programa Pasó en América (América TV), Peña iniciará acciones judiciales contra Occhiato por 750 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios.

"Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos", afirmó la panelista al dar a conocer la cifra que reclama la actriz.

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Versiones cruzadas sobre la salida del canal

Tras el escándalo, Occhiato había sostenido públicamente que fue la propia Florencia Peña quien decidió alejarse de el programa El Show del Verano luego de la controversia por la fake news.

Sin embargo, la actriz sostiene una versión diferente y considera que fue apartada del proyecto de manera injustificada, motivo por el cual decidió avanzar con una demanda contra el productor y empresario.

Flor Peña dijo una fake news sobre el padre de Lionel Messi y Nicolás Occhiato estalló de bronca
Flor Peña dijo una fake news sobre el padre de Lionel Messi en el canal de streaming de Nicolás Occhiato.

Flor Peña dijo una fake news sobre el padre de Lionel Messi en el canal de streaming de Nicolás Occhiato.

Días atrás, el abogado Fernando Burlando se refirió a la situación de su clienta durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand y aseguró: "El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor", expresó el letrado.

Asimismo, Burlando cuestionó la decisión adoptada por el canal de streaming y consideró que la desvinculación fue precipitada. "Fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas", sostuvo.

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