Confirmado: Flor Peña llevará a juicio a Nicolás Occhiato y le pedirá $750 millones por daños y perjuicios

Luego de la polémica generada por la difusión de una noticia falsa vinculada a Jorge Messi, que Florencia Peña replicó durante una transmisión en vivo y que terminó con su desvinculación de Luzu TV , se conoció el monto de la demanda que presentará contra Nicolás Occhiato , el creador del canal de streaming.

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Según reveló Barby Franco , pareja de Fernando Burlando, en el programa Pasó en América (América TV), Peña iniciará acciones judiciales contra Occhiato por 750 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios .

" Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos ", afirmó la panelista al dar a conocer la cifra que reclama la actriz.

Tras el escándalo, Occhiato había sostenido públicamente que fue la propia Florencia Peña quien decidió alejarse de el programa El Show del Verano luego de la controversia por la fake news.

Sin embargo, la actriz sostiene una versión diferente y considera que fue apartada del proyecto de manera injustificada , motivo por el cual decidió avanzar con una demanda contra el productor y empresario.

Flor Peña dijo una fake news sobre el padre de Lionel Messi y Nicolás Occhiato estalló de bronca Flor Peña dijo una fake news sobre el padre de Lionel Messi en el canal de streaming de Nicolás Occhiato.

Días atrás, el abogado Fernando Burlando se refirió a la situación de su clienta durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand y aseguró: "El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien, está atravesada por el dolor", expresó el letrado.

Asimismo, Burlando cuestionó la decisión adoptada por el canal de streaming y consideró que la desvinculación fue precipitada. "Fue un poco apresurada, porque ella es una persona de bien que cometió un error y había un contrato firmado con condiciones específicas", sostuvo.