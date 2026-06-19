19 de junio de 2026 - 12:44

Caputo llamó "boluda" a Florencia Peña por la noticia falsa sobre el papá de Messi

El ministro se sumó a la ola de críticas y pidió volver a "disfrutar del mundial".

Caputo llamó boluda a Florencia Peña por la noticia falsa sobre el papá de Messi.

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Los Andes | Redacción Política
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A través de una publicación en su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda cuestionó a la artista por haber replicado una versión errónea que circulaba en redes sociales y pidió dejar atrás la polémica para volver a enfocarse en el Mundial 2026.

Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la Selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia”, escribió Caputo en referencia a Peña.

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La reacción del ministro se produjo un día después del episodio ocurrido en el programa de streaming El show del verano, de LUZU TV, donde Florencia Peña anunció al aire la supuesta muerte de Jorge Messi.

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La información resultó ser falsa y fue desmentida poco después por la propia familia Messi, que emitió un comunicado para aclarar el estado de salud del padre del astro rosarino y denunciar la circulación de versiones incorrectas en redes sociales.

El episodio generó una fuerte repercusión mediática y numerosas críticas hacia la conductora por haber difundido información no verificada.

El comunicado de la familia Messi por la salud de Jorge

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.

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