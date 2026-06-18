Flor Peña dijo que había muerto el padre de Messi sin verificarlo y las redes estallaron de bronca

Este mediodía, en el canal de streaming Luzu , Florencia Peña difundió al aire una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi , lo que generó una inmediata repercusión en redes sociales y obligó a la familia del futbolista a emitir un comunicado oficial.

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El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo cuando la actriz aseguró que Jorge Messi había fallecido . La información comenzó a circular rápidamente entre los usuarios de redes sociales. A los minutos, ellos mismos lo desmintieron dentro del propio programa.

Una de las productoras intervino al aire para aclarar la situación y advirtió que la noticia no estaba confirmada por ninguna fuente oficial. "Hay rumores en todos lados. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas , lo estás confirmando vos", le señaló la integrante de la producción a Peña.

"Florencia Peña" Porque así fue el momento en el que dio la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. https://t.co/OngkK8UYxj pic.twitter.com/9G86SEYBxj

Ante la advertencia, la conductora dijo que la información le llegó por su auricular. " Me lo tiraron por acá ", respondió mientras señalaba el retorno. Luego agregó: "No estaba mirando, ojalá que no, ojalá que sea fake".

"Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación. Ya no entendés qué es fake y qué es real . A veces te podés comer la curva, pedimos disculpas", manifestó.

Embed "Fake"



Porque Florencia Peña y la producción de LuzuTV salieron a pedir disculpas por dar la información sin chequear de antemano. https://t.co/DlmOGe2HZ0 pic.twitter.com/I6TpA0R4Y6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 18, 2026

Luego, la producción volvió a tomar la palabra para reconocer el error. "Desde la producción pedimos disculpas. Lo tiramos antes de terminar de chequearlo, hay rumores pero no está nada confirmado", señalaron.

El descargo de Nicolás Occhiato

La situación generó una fuerte reacción de Nicolás Occhiato, fundador y director de Luzu, quien se expresó públicamente a través de sus redes sociales.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", escribió.

Además, remarcó su desacuerdo con lo sucedido y anticipó medidas internas. "Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", agregó.

Ante la repercusión, la familia de Messi sacó un comunicado donde aclaró que Jorge, el padre del delantero, se "encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", aunque sin especificar el diagnóstico ni la causa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasOcchiato/status/2067652991058932027&partner=&hide_thread=false Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", dijeron a través de un comunicado oficial de prensa.

Comunicado oficial | 18 de junio de 2026

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.