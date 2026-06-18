"Falta de escrúpulos": el comunicado oficial sobre la salud de Jorge, padre de Lionel Messi

Ante las recientes versiones en redes sociales y fake news, la familia de Lionel Messi aclaró este jueves al mediodía que Jorge, el padre del delantero, se "encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta" , aunque sin especificar el diagnóstico ni la causa.

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"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", dijeron a través de un comunicado oficial de prensa.

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", manifestaron sobre las especulaciones en la red social X y algunos programas de streaming.

Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge

Lionel Messi junto a su mamá Celia y su papá Jorge

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso . Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes", indicaron desde el entorno de Messi.

Jorge Messi ocupa un rol fundamental en la historia profesional del astro argentino. Más allá de lo personal, es quien acompañó a Lionel desde sus inicios en Rosario, impulsó su llegada a España cuando fichó por el Barcelona y durante años se desempeñó como representante y principal consejero de su carrera.

A diferencia de otros representantes, el padre del astro siempre mantuvo un perfil estrictamente bajo, esquivando las cámaras y los flashes mediáticos.

Su firma y su capacidad de negociación estuvieron detrás de cada renovación contractual con el club catalán, así como en los posteriores e históricos traspasos al París Saint-Germain y, finalmente, al Inter Miami.

Comunicado oficial de la familia Messi sobre la salud de Jorge Messi, papá de Lionel Comunicado oficial de la familia Messi sobre la salud de Jorge Messi, papá de Lionel Gentileza

Las lágrimas de Lionel Messi ante Argelia y los rumores que preocuparon a todos

El comunicado oficial sobre la salud de Jorge Messi se conoce a pocos días del partido debut en el Mundial de la Selección Argentina ante Argelia, donde el delantero lloró tras convertir el primer gol y mostró tristeza por una "situación personal, ajena a lo deportivo", según dijo al culminar el encuentro disputado en Kansas.

Luego, la prensa, como fue el caso del periodista Eduardo Feinmann, sumó especulaciones respecto a la salud del papá de Lionel.

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"Hace tiempo, varios meses, desde el año pasado que Jorge Messi tiene un problema bastante grave de salud. Esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquito más el estado de salud. Y (Lionel) Messi está sufriendo esa cuestión interna, como todo ser humano. Así y todo, el tipo jugó como los dioses", destacó el conductor radial.

Este jueves a la mañana, en las redes sociales circularon múltiples posteos sobre un agravamiento de la salud de Jorge Messi, luego desmentidos por la familia.

Comunicado oficial | 18 de junio de 2026

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.