Intentaron robar la camioneta de Luis Petri en Ciudad: hay cinco personas demoradas

El intento de robo a la camioneta del diputado nacional Luis Petri terminó con cinco personas demoradas luego de un operativo policial desplegado durante la noche del lunes en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió cuando el vehículo se encontraba estacionado en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Rivadavia y, según la información oficial, los autores no lograron sustraer ningún elemento del interior.

"Que la ley se cumpla": el reclamo de Luis Petri por los celulares en las cárceles tras el streaming de presos

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia , dos hombres vestidos de negro se acercaron a una camioneta Chevrolet S-10 perteneciente al legislador nacional y realizaron un corte transversal en la lona que cubría la caja del vehículo . Sin embargo, no pudieron llevarse ninguna pertenencia y escaparon del lugar.

El episodio motivó un llamado al 911, que ingresó a las 22.39. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a Petri, quien relató que al salir de su domicilio observó a un hombre alejarse de la camioneta. Al inspeccionar el rodado constató el daño en la lona, aunque verificó que no había faltantes.

Tras la denuncia, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzó a analizar las imágenes del sistema de videovigilancia para reconstruir la secuencia del hecho. Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad y Justicia, las cámaras permitieron identificar a dos sospechosos merodeando el vehículo y seguir su recorrido desde que se aproximaron hasta que escaparon por calle Montevideo.

Con esa información, se montó un operativo en el que participaron efectivos de la Unidad Operativa Capital, personal del Barrio Cívico y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) . Como resultado del despliegue, cinco personas fueron trasladadas y quedaron demoradas para determinar si tienen alguna vinculación con el intento de robo.

Intento de robo a la camioneta del diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, en Ciudad.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Investigativa Capital por disposición del Ayudante Fiscal de turno, mientras continúa el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para avanzar en la investigación.

Durante las primeras horas posteriores al hecho trascendió una versión que indicaba que las cámaras de seguridad ubicadas en ese sector del microcentro no estaban funcionando.

No obstante, esa información fue descartada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que aseguró que el sistema de videovigilancia se encontraba operativo y que las imágenes obtenidas fueron determinantes para reconstruir el recorrido de los sospechosos y orientar el operativo policial que derivó en las cinco demoras.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que el análisis del material fílmico continúa con el objetivo de establecer la participación de cada una de las personas demoradas y determinar si efectivamente guardan relación con el episodio ocurrido en la camioneta del diputado nacional.

Hasta el momento, Luis Petri no realizó declaraciones públicas sobre el intento de robo ni sobre el avance de la investigación. La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se produjo el intento de robo.