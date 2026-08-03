Bono de $50.000 para las Fuerzas Armadas y federales: quiénes lo cobrarán y cómo será el pago

El personal en actividad de las Fuerzas Armadas, las fuerzas federales de Seguridad y algunos organismos de Inteligencia percibirá durante agosto una suma fija extraordinaria de $50.000 , luego de que el Gobierno nacional oficializara la medida mediante los decretos 695/2026 y 696/2026 publicados este lunes en el Boletín Oficial.

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El pago será por única vez y tendrá carácter remunerativo y no bonificable . Las normas, firmadas por el presidente Javier Milei , disponen el otorgamiento del beneficio para agentes que se desempeñan bajo la órbita de los ministerios de Defensa y de Seguridad Nacional.

Al tratarse de una suma remunerativa, estará alcanzada por aportes y contribuciones previsionales, aunque no se incorporará al salario básico ni será considerada para el cálculo de adicionales.

La decisión fue instrumentada a través de dos decretos debido a que comprende personal que depende de distintas jurisdicciones de la administración nacional. El Decreto 695 corresponde al Ministerio de Defensa , mientras que el Decreto 696 alcanza a las fuerzas y organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional .

En el caso del Decreto 695/2026, el beneficio alcanza al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia que se desempeña dentro de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que el objetivo es adecuar los ingresos del personal para garantizar una retribución acorde con las responsabilidades y la dedicación que demandan sus funciones. Además, indicó que la suma extraordinaria busca contribuir al mantenimiento del poder adquisitivo de las remuneraciones.

Alcance para las fuerzas federales

Por su parte, el Decreto 696/2026 incorpora al personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina; al personal policial activo de la Prefectura Naval Argentina; a los efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina; al personal policial y alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; al personal penitenciario y alumnos del Servicio Penitenciario Federal; y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

En este caso, el Gobierno argumentó que la medida procura mantener una adecuada jerarquización de las remuneraciones del personal de las fuerzas federales, teniendo en cuenta la capacidad, la responsabilidad y el nivel de dedicación que requieren las tareas asignadas.

Cómo será el pago

Los dos decretos establecen las mismas condiciones para el beneficio. La suma será de $50.000 por agente y tendrá carácter excepcional, por lo que se abonará una única vez junto con los salarios correspondientes al mes de agosto de 2026.

La normativa también dispone que, en caso de que una persona pudiera encontrarse alcanzada por más de una de las categorías previstas, solamente percibirá el beneficio en una oportunidad.

Si bien los decretos no fijan una fecha específica de acreditación, el pago se realizará de acuerdo con el cronograma habitual de liquidación de haberes que tenga cada fuerza u organismo.

Asimismo, el Poder Ejecutivo facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación de la medida.

El financiamiento del bono será afrontado con los créditos presupuestarios asignados a las jurisdicciones de Defensa y Seguridad dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Otras medidas salariales

La suma fija extraordinaria se incorpora a otras decisiones adoptadas por el Gobierno nacional durante los últimos meses para el personal de las Fuerzas Armadas.

En junio, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, el Ejecutivo creó un suplemento por título académico destinado al personal militar. Ese beneficio contempla adicionales de entre el 10% y el 25% del haber mensual bruto, según el nivel de formación acreditado, y tiene carácter permanente.

Posteriormente, a fines de julio, el Gobierno reglamentó ese suplemento y amplió el universo de beneficiarios, incorporando a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, Educación Técnico Profesional y Educación Nacional.

La reglamentación también estableció que, cuando un agente posea más de un título, únicamente se reconocerá el de mayor nivel académico y que el beneficio comenzará a liquidarse a partir del mes siguiente a la presentación de la documentación correspondiente.

Los decretos