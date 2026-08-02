Capital Humano ratificó la prestación mínima del 75% de las clases ante el paro nacional docente

En la antesala del paro nacional docente, el Ministerio de Capital Humano ratificó que deberá garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, en cumplimiento de la normativa vigente.

En la previa del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Ministerio de Capital Humano ratificó que deberá garantizarse el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, en línea con lo establecido por la Ley 27.802, que reconoce a la educación como servicio esencial.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Federal de Educación, encabezada por la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendel, junto a representantes de las carteras educativas de las distintas jurisdicciones.

El Gobierno busca garantizar la continuidad de las clases Desde el Ministerio señalaron que la medida apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias frente a la jornada de protesta prevista para este lunes. Además, indicaron que el Poder Ejecutivo Nacional ejercerá las facultades de supervisión previstas en la normativa debido al alcance nacional de la medida de fuerza.

El Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, reunió hoy a su Comité Ejecutivo ampliado con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley N.º 27.802, que consagra la educación como servicio… pic.twitter.com/oqm9fNmSIX — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 2, 2026 Durante el encuentro, las autoridades educativas coordinaron acciones para asegurar la continuidad del dictado de clases y articular las tareas de inspección que se desarrollarán durante la jornada de paro.

CTERA reclama una nueva negociación salarial La medida de fuerza fue anunciada por CTERA, que justificó la convocatoria al denunciar la "permanente negativa" del Gobierno nacional a abrir una nueva instancia de diálogo para discutir la situación salarial del sector docente.

La educación pública se defiende en las calles y en cada escuela



Este 3 de agosto, #CTERA convoca al #ParoNacionalDocente para exigir aumento salarial, paritaria nacional, restitución del FONID y en defensa de las jubilaciones docentes.#PorLaPública pic.twitter.com/3U6Kxktf9N — CTERA (@cteracta) July 29, 2026 El paro, previsto inicialmente por 24 horas, coincidirá con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero, aunque tendrá alcance nacional e impactará en los niveles inicial, primario y secundario. Además de la actualización salarial, los sindicatos exigen la restitución "inmediata" del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y reclaman un mayor presupuesto destinado a escuelas y programas educativos.