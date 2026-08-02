2 de agosto de 2026 - 18:07

Capital Humano ratificó la prestación mínima del 75% de las clases ante el paro nacional docente

En la antesala del paro nacional docente, el Ministerio de Capital Humano ratificó que deberá garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, en cumplimiento de la normativa vigente.

Paro nacional docente: el Gobierno ratificó la prestación mínima del 75% del servicio educativo.

Paro nacional docente: el Gobierno ratificó la prestación mínima del 75% del servicio educativo.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En la previa del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Ministerio de Capital Humano ratificó que deberá garantizarse el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, en línea con lo establecido por la Ley 27.802, que reconoce a la educación como servicio esencial.

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La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Federal de Educación, encabezada por la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendel, junto a representantes de las carteras educativas de las distintas jurisdicciones.

El Gobierno busca garantizar la continuidad de las clases

Desde el Ministerio señalaron que la medida apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y brindar previsibilidad a las familias frente a la jornada de protesta prevista para este lunes. Además, indicaron que el Poder Ejecutivo Nacional ejercerá las facultades de supervisión previstas en la normativa debido al alcance nacional de la medida de fuerza.

Durante el encuentro, las autoridades educativas coordinaron acciones para asegurar la continuidad del dictado de clases y articular las tareas de inspección que se desarrollarán durante la jornada de paro.

CTERA reclama una nueva negociación salarial

La medida de fuerza fue anunciada por CTERA, que justificó la convocatoria al denunciar la "permanente negativa" del Gobierno nacional a abrir una nueva instancia de diálogo para discutir la situación salarial del sector docente.

El paro, previsto inicialmente por 24 horas, coincidirá con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero, aunque tendrá alcance nacional e impactará en los niveles inicial, primario y secundario.

Además de la actualización salarial, los sindicatos exigen la restitución "inmediata" del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y reclaman un mayor presupuesto destinado a escuelas y programas educativos.

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