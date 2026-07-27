Empleados de Comercio: cuánto cobran en agosto con el aumento y el bono de $50.000

Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento salarial tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA. La actualización será del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026 y se aplicará de manera escalonada sobre las escalas básicas del convenio colectivo 130/75.
Además del incremento, el entendimiento contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 en dos cuotas y mantiene la suma fija no remunerativa de $120.000, que comenzará a incorporarse al salario básico desde diciembre. También se definieron las nuevas escalas para Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores, mientras que las partes volverán a reunirse en octubre para revisar la evolución de la economía.
Las nuevas escalas salariales alcanzan a Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores del convenio de Comercio.
Cómo será el aumento del 5,7% para empleados de Comercio entre julio y septiembre
El nuevo acuerdo paritario establece un incremento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026. La suba no se aplicará de una sola vez, sino que se distribuirá en tres aumentos consecutivos del 1,9%, que impactarán sobre las escalas básicas del convenio colectivo 130/75.
El cronograma quedó definido de la siguiente manera:
- Julio: aumento del 1,9%.
- Agosto: aumento del 1,9%.
- Septiembre: aumento del 1,9%.
Las nuevas escalas fueron calculadas sobre los salarios vigentes de junio e incluyen las sumas no remunerativas del acuerdo anterior. Los valores corresponden a trabajadores con jornada completa y pueden incrementarse según los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad, presentismo, horas extras, manejo de caja, comisiones u otros conceptos.
Sueldos básicos de julio para empleados de Comercio Maestranza
- Maestranza A: $1.257.023
- Maestranza B: $1.260.293
- Maestranza C: $1.271.751
Administrativos
- Administrativo A: $1.269.299
- Administrativo B: $1.274.213
- Administrativo C: $1.279.120
- Administrativo D: $1.293.854
- Administrativo E: $1.306.134
- Administrativo F: $1.324.134
La paritaria también confirmó cómo continuará la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 al salario básico.
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Cajeros
- Cajero A: $1.273.389
- Cajero B: $1.279.120
- Cajero C: $1.286.486
Vendedores
- Vendedor A: $1.273.389
- Vendedor B: $1.297.947
- Vendedor C: $1.306.134
- Vendedor D: $1.324.134
El acuerdo tendrá vigencia hasta septiembre de 2026. Además, las partes se comprometieron a volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de la economía y analizar una nueva actualización salarial.
Bono de $50.000 para empleados de Comercio: cuándo se paga y qué pasará con la suma fija
Además del incremento salarial, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $50.000 para todos los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo.
La asignación será extraordinaria, no acumulativa y no se incorporará al salario básico, por lo que tampoco generará nuevos aportes.
El cronograma de pago será el siguiente:
- $25.000 con el sueldo de julio de 2026.
- $25.000 con el salario de agosto de 2026.
Por otra parte, el acuerdo mantuvo vigente la suma fija no remunerativa de $120.000 establecida en la negociación anterior. Ese monto no se incorporará de inmediato al básico, sino que pasará a formar parte de las escalas salariales de manera gradual mediante seis cuotas mensuales de $20.000, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Este esquema permitirá que la suma fija se transforme progresivamente en salario remunerativo durante el próximo año.