Empleados de Comercio: cuánto cobran en agosto con el aumento y el bono de $50.000

Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento salarial tras el acuerdo alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAC , CAME y UDECA . La actualización será del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026 y se aplicará de manera escalonada sobre las escalas básicas del convenio colectivo 130/75.

Además del incremento, el entendimiento contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 en dos cuotas y mantiene la suma fija no remunerativa de $120.000 , que comenzará a incorporarse al salario básico desde diciembre. También se definieron las nuevas escalas para Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores, mientras que las partes volverán a reunirse en octubre para revisar la evolución de la economía.

El nuevo acuerdo paritario establece un incremento salarial del 5,7% para el trimestre julio-septiembre de 2026. La suba no se aplicará de una sola vez, sino que se distribuirá en tres aumentos consecutivos del 1,9% , que impactarán sobre las escalas básicas del convenio colectivo 130/75.

Las nuevas escalas salariales alcanzan a Maestranza, Administrativos, Cajeros y Vendedores del convenio de Comercio.

Las nuevas escalas fueron calculadas sobre los salarios vigentes de junio e incluyen las sumas no remunerativas del acuerdo anterior. Los valores corresponden a trabajadores con jornada completa y pueden incrementarse según los adicionales previstos en el convenio, como antigüedad, presentismo, horas extras, manejo de caja, comisiones u otros conceptos.

Sueldos básicos de julio para empleados de Comercio Maestranza

Maestranza A: $1.257.023

$1.257.023 Maestranza B: $1.260.293

$1.260.293 Maestranza C: $1.271.751

Administrativos

Administrativo A: $1.269.299

$1.269.299 Administrativo B: $1.274.213

$1.274.213 Administrativo C: $1.279.120

$1.279.120 Administrativo D: $1.293.854

$1.293.854 Administrativo E: $1.306.134

$1.306.134 Administrativo F: $1.324.134

La paritaria también confirmó cómo continuará la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 al salario básico. IA

Cajeros

Cajero A: $1.273.389

$1.273.389 Cajero B: $1.279.120

$1.279.120 Cajero C: $1.286.486

Vendedores

Vendedor A: $1.273.389

$1.273.389 Vendedor B: $1.297.947

$1.297.947 Vendedor C: $1.306.134

$1.306.134 Vendedor D: $1.324.134

El acuerdo tendrá vigencia hasta septiembre de 2026. Además, las partes se comprometieron a volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de la economía y analizar una nueva actualización salarial.

Bono de $50.000 para empleados de Comercio: cuándo se paga y qué pasará con la suma fija

Además del incremento salarial, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $50.000 para todos los trabajadores alcanzados por el convenio colectivo.

La asignación será extraordinaria, no acumulativa y no se incorporará al salario básico, por lo que tampoco generará nuevos aportes.

El cronograma de pago será el siguiente:

$25.000 con el sueldo de julio de 2026.

$25.000 con el salario de agosto de 2026.

Por otra parte, el acuerdo mantuvo vigente la suma fija no remunerativa de $120.000 establecida en la negociación anterior. Ese monto no se incorporará de inmediato al básico, sino que pasará a formar parte de las escalas salariales de manera gradual mediante seis cuotas mensuales de $20.000, entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Este esquema permitirá que la suma fija se transforme progresivamente en salario remunerativo durante el próximo año.