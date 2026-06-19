19 de junio de 2026 - 10:44

Reapareció Nicolás Occhiato y habló de Florencia Peña: "Le puede pasar a cualquiera"

El conductor y responsable de Luzu TV defendió las desvinculaciones tras la falsa noticia sobre Jorge Messi, reiteró las disculpas y apuntó a los críticos por divulgar más fake news.

Esto dijo Nicolás Occhiato sobre el escándalo de Florencia Peña y el papá de Lionel Messi

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Desde Estados Unidos, donde Occhiato está cubriendo el Mundial de la FIFA 2026, el presentador evitó mencionar a las personas involucradas e intentó minimizar lo ocurrido el jueves por la tarde. Tanto Peña como otros dos productores fueron desvinculados del canal de streaming, a partir del repudio social por las fake news.

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"Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene beneficios y cosas lindas, pero también costos que uno tiene que afrontar. Hay errores humanos que les pueden pasar a cualquiera. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir", dijo Occhiato este viernes al iniciar su programa "Nadie dice nada".

Visiblemente enojado, el conductor agregó sobre quienes lo criticaron: "Tanto se habló de fake news y lo que hubo ayer fue divulgación de más fake news. Le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de eso genera más fake news. Ese no merece mi respeto ni el de nadie".

Nico Occhiato- Flor Peña
Reapareció Nicolás Occhiato y habló de Florencia Peña:

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"Ocurrió un error sin mala leche. Tuve que tomar decisiones", expresó sobre las desvinculaciones de los trabajadores.

"No se bajó ninguna marca", aclaró el comunicador acerca de los rumores en redes sociales por un supuesto efecto negativo para el canal de streaming.

"La comunidad banca siempre. Los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu… No se fue ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo bien", dijo sobre la continuidad de la cobertura del Mundial.

"Está todo más que bien", aseguró Occhiato antes de dar paso a la música y cambiar al tono de entretenimiento característico del programa.

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