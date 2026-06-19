Reapareció Nicolás Occhiato y habló de Florencia Peña: "Le puede pasar a cualquiera"

Nicolás Occhiato echó a todos los responsables de difundir la falsa muerte de Jorge Messi, incluida Flor Peña

El descargo de Flor Peña tras ser despedida de Luzu TV por Occhiato: "Chequeada por cucaracha"

Desde Estados Unidos , donde Occhiato está cubriendo el Mundial de la FIFA 2026, el presentador evitó mencionar a las personas involucradas e intentó minimizar lo ocurrido el jueves por la tarde. Tanto Peña como otros dos productores fueron desvinculados del canal de streaming , a partir del repudio social por las fake news.

"Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene beneficios y cosas lindas, pero también costos que uno tiene que afrontar . Hay errores humanos que les pueden pasar a cualquiera. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir", dijo Occhiato este viernes al iniciar su programa "Nadie dice nada".

"Tanto se hablo de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de fake news, le saca bastante seriedad cuando el que critica a alguien que se equivoca genera más fake news." Nico Occhiato hizo su descargo sobre el escándalo de ayer en #NadieDiceNada pic.twitter.com/AD7SkCT3eX

Visiblemente enojado, el conductor agregó sobre quienes lo criticaron : "Tanto se habló de fake news y lo que hubo ayer fue divulgación de más fake news. Le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de eso genera más fake news. Ese no merece mi respeto ni el de nadie".

"Ocurrió un error sin mala leche . Tuve que tomar decisiones", expresó sobre las desvinculaciones de los trabajadores.

"No se bajó ninguna marca", aclaró el comunicador acerca de los rumores en redes sociales por un supuesto efecto negativo para el canal de streaming.

"La comunidad banca siempre. Los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu… No se fue ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo bien", dijo sobre la continuidad de la cobertura del Mundial.

"Está todo más que bien", aseguró Occhiato antes de dar paso a la música y cambiar al tono de entretenimiento característico del programa.