Nicolás Occhiato echó a todos los responsables de difundir la falsa muerte de Jorge Messi, incluida Flor Peña

Un fuerte revuelo se generó en redes sociales luego de que Florencia Peña difundiera al aire en Luzu TV una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi. La versión se viralizó rápidamente y obligó a la familia del capitán argentino a emitir “un comunicado con mucho enojo”.

Flor Peña dijo que había muerto el padre de Messi sin verificarlo y las redes estallaron de bronca

La repercusión provocó una dura respuesta de Nicolás Occhiato , fundador y director del canal de streaming. Las consecuencias fueron severas: Luzu TV informó que echó a todos los responsables involucrados en la difusión de la información errónea, incluida la conductora Florencia Peña .

En el mensaje difundido este miércoles, el canal expresó su pesar por lo ocurrido al aire y calificó el episodio como un hecho inadmisible. Sostuvo que la difusión de información sensible sin la verificación correspondiente “contradice los criterios periodísticos y comunicacionales” que busca sostener.

Previamente, Occhiato había expresado su enojo por lo ocurrido y adelantó que habría una revisión interna junto con una “sanción contundente” por el error cometido. Finalmente, terminó ocurriendo.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes. No me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo" , comenzó su mensaje.

Además, remarcó su desacuerdo con lo sucedido y anticipó medidas internas. "Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasOcchiato/status/2067652991058932027?s=20&partner=&hide_thread=false Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

Comunicado de la familia Messi: “Falta de respeto”

Ante la repercusión, la familia de Messi sacó un comunicado donde aclaró que Jorge, el padre del delantero, se "encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", aunque sin especificar el diagnóstico ni la causa.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, agregaron.

"La familia desea aclarar que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", cerraron.