3 de agosto de 2026 - 14:10

Asi es el departamento de la Tora Villar: gimnasio personal, estilo moderno y colores vivos

La ex Gran Hermano transformó su balcón terraza en un centro de entrenamiento profesional con césped sintético, toldo protector y máquinas de primer nivel.

El departamento de la Tora es moderno, lleno de plantas y con un gym personal.&nbsp;

El departamento de la Tora es moderno, lleno de plantas y con un gym personal. 

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Por Daniela Leiva

Lucila "La Tora" Villar transformó su departamento para lograr una integración total entre su vida profesional y su bienestar físico. El espacio destaca por una impronta moderna donde los colores vibrantes y el aprovechamiento de la luz natural definen cada rincón, priorizando la comodidad y la optimización de metros cuadrados.

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En el living, las paredes en tonos neutros funcionan como un lienzo para resaltar un imponente sillón de pana en color naranja intenso que otorga personalidad al ambiente. La iluminación fue trabajada con lámparas de diseño que crean climas íntimos para las transmisiones en vivo que la streamer realiza habitualmente.

Un gimnasio profesional al aire libre

El rediseño del hogar responde a una necesidad de funcionalidad extrema donde el espacio de trabajo y el de cuidado personal convergen para evitar traslados innecesarios. Esta organización de concepto abierto permite que la circulación sea fluida, eliminando barreras visuales y físicas entre la cocina y el área social para potenciar la sensación de amplitud.

La reforma más ambiciosa se centró en el balcón terraza, reconvertido en un centro de entrenamiento privado con suelo de césped sintético para amortiguar impactos. Este sector cuenta con un toldo rojo vibrante que protege el equipamiento, compuesto por máquinas profesionales de musculación, racks de pesas y mancuernas de diversos kilajes.

Estilo industrial y minimalismo en el descanso

En el área de la cocina, Villar optó por un estilo industrial con mesadas de granito oscuro y mobiliario en melamina de alta resistencia. La organización es el eje central de este espacio, donde los electrodomésticos de última generación aparecen empotrados para liberar las áreas de trabajo y conectar con una barra desayunadora de madera maciza.

El dormitorio principal sigue una línea decorativa más relajada y pero con personalidad, utilizando textiles en grises y neutros para asegurar un buen descanso. En este cuarto, un gran espejo de cuerpo entero con marco de luces led se convierte en la pieza fundamental para realizar sus registros diarios en redes sociales.

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