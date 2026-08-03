Lejos del modelaje y la televisión, el nuevo negocio de Tommy Dunster

Tommy Dunster fue uno de los modelos argentinos más reconocidos de los años 90, condujo en televisión y participó en ficciones juveniles. A los 57 años, su actividad principal está lejos de las pasarelas: se vinculó con un emprendimiento tecnológico dedicado al desarrollo de contenidos digitales y NFT .

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El proyecto se llama 22.22 y fue creado en sociedad con un grupo de inversores. La información difundida sobre la empresa indica que su trabajo se concentra en tokens no fungibles, activos digitales y propuestas relacionadas con el ecosistema de las criptomonedas.

Los NFT son registros digitales únicos almacenados mediante tecnología blockchain. Pueden utilizarse para certificar la titularidad o autenticidad de imágenes, piezas audiovisuales y otros contenidos, aunque su precio y demanda son altamente variables .

Dunster decidió ingresar en un sector completamente diferente al que lo hizo conocido. Su empresa busca combinar creatividad, herramientas tecnológicas y nuevos mecanismos para producir o comercializar contenidos digitales.

El cambio forma parte de un recorrido profesional con varias etapas. Su nombre completo es Carlos Tomás Dunster , nació en Quilmes y comenzó a trabajar como modelo después de terminar la secundaria. Más tarde desarrolló una carrera internacional y participó en campañas y desfiles de importantes marcas.

La popularidad masiva llegó con Versus, programa dedicado a la moda que comenzó a emitirse por Telefe en 1998. Allí compartió pantalla con modelos y conductores como Iván de Pineda, Valeria Mazza y Jimena Cyrulnik.

De la conducción a las ficciones de Cris Morena

Después de su etapa como conductor, Dunster se orientó hacia la actuación. Interpretó a Luca Colucci en Rebelde Way y participó posteriormente en producciones como Casi Ángeles y Aliados.

También vivió durante varios años en Estados Unidos. Al regresar explicó que sentía deseos de reencontrarse con Quilmes, su familia y sus amistades: “Tenía muchas ganas de volver y puntualmente a Quilmes”, señaló al hablar del desarraigo producido por la vida en el exterior.

Eligió una rutina más reservada y se acercó a proyectos empresariales, tecnológicos y vinculados con la actividad local.

No abandonó completamente la actuación

Aunque hoy su negocio principal se encuentra en el universo digital, Dunster todavía acepta algunos trabajos audiovisuales. Participó en Standoff, un cortometraje independiente estadounidense dirigido por Marlyn Bandiero, donde interpretó a un personaje llamado Viper.

La actuación quedó reservada para proyectos puntuales, mientras que el trabajo cotidiano se desplazó hacia su empresa.