Soda Stereo ECOS en Mendoza: "Será uno de los shows más importantes de la historia de la provincia".

Soda Stereo ECOS llegará a Mendoza con una propuesta que combina música en vivo, tecnología de avanzada y una puesta visual inmersiva para volver a reunir sobre el escenario a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

Soda Stereo ECOS en Mendoza: cuáles son los sectores en los que todavía quedan entradas

El espectáculo se presentará el viernes 21 de agosto, a las 21, en Arena Maipú Stadium. Mendoza será una plaza excepcional dentro de esta etapa de la gira: recibirá el mismo montaje presentado en Buenos Aires y en el circuito internacional, con una configuración pensada para que alrededor de 4.200 personas puedan apreciar el escenario desde una perspectiva cercana.

ECOS no se plantea como un tributo ni como un homenaje convencional. La propuesta recupera el repertorio, la estética y el espíritu innovador de Soda Stereo a través de un complejo dispositivo escénico que integra pantallas, estructuras LED, recursos tridimensionales, iluminación sincronizada y registros de diferentes momentos de la trayectoria artística de Cerati.

La llegada de ECOS a la provincia está a cargo de Electrorock Producciones, firma cordobesa responsable de adaptar el espectáculo a las condiciones técnicas de Arena Maipú. El estadio fue elegido por su infraestructura, sus dimensiones y la posibilidad de ofrecer una experiencia próxima al escenario.

Antes de la función, Los Andes entrevistó en exclusiva a Matías Michelli, productor de Electrorock Producciones, quien anticipó las particularidades de la presentación mendocina y explicó el trabajo realizado para mantener la misma calidad artística y tecnológica en cada destino.

Michelli destacó el despliegue técnico del espectáculo y el cuidado puesto en preservar el legado artístico de Gustavo Cerati. Los Andes

Durante la conversación, Michelli también se refirió al cuidado del legado de Gustavo Cerati, al acompañamiento de su familia y a las reacciones de un público compuesto por fanáticos históricos y nuevas generaciones. Para el productor, esa convivencia entre padres, hijos y jóvenes que descubrieron posteriormente la música de Soda es una de las dimensiones más emotivas de la experiencia.

—Mendoza es la primera plaza del interior en recibir ECOS. ¿Qué tendrá de particular la función?

—La función está pensada para que tenga las mismas características y la misma dinámica en todos los shows. La puesta en escena será la misma que se presentó en Buenos Aires y en la gira internacional. Mendoza es la única provincia del interior que tiene fecha en esta etapa de la gira mundial.

El público que asista al show tendrá una vista privilegiada y podrá vivirlo como una experiencia cercana e íntima. Podrá acceder a un espectáculo en el que estará presente Gustavo. Sin dudas, será uno de los shows más importantes de la historia de la provincia.

—¿Cómo cuidaron el legado de Gustavo Cerati al incorporarlo mediante tecnología?

—ECOS respeta el legado cultural de la banda. Zeta y Charly estuvieron trabajando durante mucho tiempo y ensayando para alcanzar los resultados que hoy tiene el espectáculo. Además, cuenta con el respaldo artístico de Benito, Lisa y de toda la familia Cerati.

La tecnología que permite volver a disfrutar de Gustavo es de avanzada. La gente debe comprender que probablemente sea la única posibilidad que tenga de vivir una experiencia tan real y de estas características.

Soda Stereo siempre fue una banda vanguardista. Este es un trabajo cien por ciento Soda Stereo; no es un homenaje. La respuesta del público es la prueba: los fanáticos tienen la posibilidad de volver a vivir un show de Soda y de compartirlo con toda la familia. Lo que se ha logrado es tremendo.

La presencia digital de Gustavo Cerati se integra al escenario mediante recursos visuales de avanzada que generan profundidad y sensación de corporeidad. Gentileza Power Play

Soda Stereo ECOS despliega una puesta de escala internacional que combina música en vivo, iluminación, pantallas y tecnología de última generación. Gentileza Power Play

—¿Qué reacción del público los sorprendió más?

—Poder ver a los fanáticos de Soda y a familias enteras, con padres e hijos disfrutando juntos, es maravilloso. Ver llorar de emoción a los asistentes mientras comparten con su familia este show, que es posible gracias a la tecnología, genera momentos que quedan grabados.

—¿Cuál es el mayor desafío de producir un espectáculo como ECOS?

—El mayor desafío es lograr todas las condiciones técnicas necesarias para presentar un show de estas características en cada destino, siempre del mismo modo y con la misma calidad.

Por suerte, Arena Maipú reúne las especificaciones precisas para ofrecer un espectáculo de esta magnitud. Además, cuenta con personas con la solvencia necesaria para realizarlo. ECOS recupera la gran obra de Soda Stereo desde una puesta nunca antes vista.

—Sin revelar demasiado, ¿qué momento del show suele provocar la mayor emoción?

—Creo que apenas comienza el show ya quedás sorprendido. Poder ver a Soda tocando nuevamente es inolvidable. Este espectáculo puede llegar a tener incluso más repercusión que Sép7imo Día–No descansaré, realizado junto al Cirque du Soleil, y que la gira Gracias Totales.

Además, al ingresar se entregan lentes especiales 3D, que se utilizan durante momentos inmersivos específicos. Todo el espectáculo te mantiene atento.

Zeta Bosio, protagonista de ECOS, revive junto al público la energía y el repertorio que marcaron la historia del rock latinoamericano. Gentileza Power Play

Charly Alberti vuelve a ocupar su lugar detrás de la batería en una puesta que recorre las canciones más emblemáticas de Soda Stereo. Gentileza Power Play

—¿Qué canción adquiere una nueva dimensión en vivo?

—Es difícil elegir porque soy muy fanático de Soda. Creo que Persiana americana y De música ligera suenan espectaculares. Pero reitero: es un show cien por ciento Soda Stereo, con el diferencial de la tecnología de avanzada.

—En pocas palabras, ¿por qué hay que vivir ECOS en vivo?

—Porque es un espectáculo único, con características tecnológicas y un diseño artístico de última generación. Y porque probablemente sea la única posibilidad que tenga el público de vivirlo en directo.

Entradas para Soda Stereo ECOS en Mendoza

Soda Stereo ECOS se presentará el viernes 21 de agosto, a las 21, en Arena Maipú Stadium. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek, con localidades desde $182.400, según la disponibilidad y la ubicación seleccionada.

El espectáculo recupera el universo sonoro y visual de Soda Stereo mediante una impactante producción tecnológica e inmersiva. Gentileza Power Play

Los recursos tridimensionales y los lentes especiales acompañan distintos momentos del show y profundizan la experiencia visual del público. Gentileza Power Play

La función mendocina propone reencontrarse con las canciones que atravesaron décadas y generaciones desde una dimensión visual, sonora y emocional concebida para experimentarse frente al escenario. Debido a la configuración cercana del estadio y a la capacidad limitada para esta presentación, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.