El cambio de rumbo de Claudia Albertario: volvió a estudiar y ahora vende propiedades en Miami

Claudia Albertario construyó durante décadas una carrera ligada a la actuación, el modelaje y la televisión. Después de instalarse en Miami , decidió que necesitaba una actividad compatible con la crianza de sus hijos y comenzó una formación vinculada con el mercado inmobiliario .

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, mostró su casa en Madrid: cuadros grandes y muebles de madera modernos

No abandonó completamente la actuación: todavía acepta obras y apariciones puntuales. El cambio está en que el espectáculo dejó de ser su fuente principal de trabajo y el real estate pasó a ocupar su rutina profesional cotidiana .

Albertario vive en Florida desde hace doce años. Explicó que recibió oportunidades para viajar a Los Ángeles o México, pero eligió permanecer en Miami para no alejarse constantemente de su familia.

La actriz contó que había realizado obras y proyectos para Telemundo, pero llegó a sentir que profesionalmente ya no avanzaba. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse qué podía incorporar a su vida.

“ ¿Qué puedo estudiar para incorporar algo nuevo? ”, recordó sobre aquella etapa. Finalmente inició la formación necesaria para obtener su licencia en bienes raíces y comenzó a trabajar en el sector.

Según explicó en julio de 2026, llevaba cerca de cinco años dedicada al rubro inmobiliario. El proceso exigió volver a estudiar mientras criaba a sus dos hijos y se organizaba dentro de un sistema profesional diferente al argentino.

“Estudiar no es fácil, hay que sentarse y concentrarse mucho”, reconoció. A pesar de la dificultad inicial, encontró una actividad que se relacionaba con un interés que mantenía desde la infancia.

Una pasión que comenzó con juegos de compra y venta

Albertario recordó que de chica disfrutaba juegos como El estanciero y El juego de la vida, especialmente las operaciones relacionadas con propiedades, terrenos y dinero.

Esa curiosidad también tenía un componente familiar. Su padre se dedicaba a las ventas y fue quien la acercó simultáneamente al cine, la literatura y el mundo comercial. La actriz considera que su nuevo trabajo combina la facilidad para vender con la capacidad de comunicar adquirida en los medios.

Actualmente integra Dreamers, una compañía dedicada a asesorar operaciones inmobiliarias. Su actividad incluye acompañar a extranjeros que desean comprar, mudarse o invertir en Florida.

De las viviendas familiares a inversiones de mayor escala

La nueva carrera no se limita a mostrar departamentos. Albertario señaló que trabaja con fondos de inversión internacionales, terrenos, edificios y activos inmobiliarios de mayor tamaño.

También contó que compró una casa dañada en una subasta, la remodeló y luego la puso a la venta. Esa operación le permitió participar no solo como intermediaria, sino también como inversora en un proceso de recuperación y revalorización.

“Me enfoqué en esto y me hice realmente experta”, aseguró al describir su presente.

La actuación continúa en un lugar diferente

Albertario conserva el vínculo con el arte. Participó en la obra Bajo terapia en el Teatro 8 de Miami y también formó parte de producciones televisivas como The Challenge Argentina y Argentinos en Miami.