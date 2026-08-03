Cada capítulo dura entre 55 y 70 minutos. Está basada en la literatura épica de Homero, aunque reversionada.

La miniserie de 8 episodios que está en Netflix y es ideal para ver si te gustó "La Odisea"

El éxito de “La Odisea”, la película dirigida por Christopher Nolan, revivió el interés del público por los relatos de la mitología griega. Netflix tiene una miniserie de ocho episodios ideal para seguir explorando el universo de héroes, reyes y batallas épicas dentro de la mitología griega.

“Troya: la caída de una ciudad” es una miniserie que revive uno de los conflictos más famosos de la antigua Grecia: la Guerra de Troya. Detrás de la producción está el guionista y productor británico David Farr, una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine del Reino Unido.

“Troya: la caída de una ciudad” la miniserie de Netflix. gentileza De qué trata “Troya: la caída de una ciudad” en Netflix La serie narra los acontecimientos que desencadenan el enfrentamiento entre griegos y troyanos después de que Paris, príncipe de Troya, se enamora de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta.

La decisión de llevarla a Troya provoca una guerra que, según la tradición mitológica, se extenderá durante años y marcará el destino de personajes legendarios como Aquiles, Héctor, Agamenón y Príamo.

A lo largo de sus ocho capítulos, de entre 55 y 70 minutos cada uno, combina drama histórico, conflictos políticos, traiciones, romance y grandes batallas, ofreciendo una mirada más humana sobre uno de los relatos más conocidos de la literatura clásica.