3 de agosto de 2026 - 13:17

La miniserie de 8 episodios que está en Netflix y es ideal para ver si te gustó "La Odisea"

Cada capítulo dura entre 55 y 70 minutos. Está basada en la literatura épica de Homero, aunque reversionada.

La miniserie de 8 episodios que está en Netflix y es ideal para ver si te gustó La Odisea

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“Troya: la caída de una ciudad” es una miniserie que revive uno de los conflictos más famosos de la antigua Grecia: la Guerra de Troya. Detrás de la producción está el guionista y productor británico David Farr, una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine del Reino Unido.

“Troya: la caída de una ciudad” la miniserie de Netflix.

“Troya: la caída de una ciudad” la miniserie de Netflix.

De qué trata “Troya: la caída de una ciudad” en Netflix

La serie narra los acontecimientos que desencadenan el enfrentamiento entre griegos y troyanos después de que Paris, príncipe de Troya, se enamora de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta.

La decisión de llevarla a Troya provoca una guerra que, según la tradición mitológica, se extenderá durante años y marcará el destino de personajes legendarios como Aquiles, Héctor, Agamenón y Príamo.

A lo largo de sus ocho capítulos, de entre 55 y 70 minutos cada uno, combina drama histórico, conflictos políticos, traiciones, romance y grandes batallas, ofreciendo una mirada más humana sobre uno de los relatos más conocidos de la literatura clásica.

La serie de Netflix para quienes disfrutan la mitología griega

Estrenada originalmente en 2018 como una coproducción entre BBC One y Netflix, la ficción pasó relativamente desapercibida en su lanzamiento, pero con el renovado interés por las historias inspiradas en Homero volvió a captar la atención de los espectadores.

“Troya: la caída de una ciudad” la miniserie de Netflix.

“Troya: la caída de una ciudad” la miniserie de Netflix.

Aunque no adapta directamente La Ilíada, sí se inspira en los acontecimientos que rodean el asedio de Troya y la caída de la ciudad.

La producción cuenta con las actuaciones de:

  • Louis Hunter como Paris.
  • Bella Dayne como Helena.
  • David Threlfall como Príamo.
  • Tom Weston-Jones.
  • Jonas Armstrong.

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