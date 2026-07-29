Llega a Netflix la miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez

El terror latinoamericano llega a Netflix con una nueva producción de apenas cuatro episodios que combina drama psicológico, fantasmas y violencia cotidiana. La miniserie, protagonizada por Mercedes Morán, ya tiene fecha de estreno.
La producción, que cuenta con cuatro capítulos, combina personajes de varios relatos de la escritora argentina.
El terror latinoamericano llega a Netflix con una nueva producción de apenas cuatro episodios que combina drama psicológico, fantasmas y violencia cotidiana. La miniserie, protagonizada por Mercedes Morán, ya tiene fecha de estreno.
“Mis muertos tristes" es una adaptación inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez. La ficción, dirigida por Pablo Larraín, está protagonizada por Morán, junto a Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.
La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada que tiene la capacidad de ver a los muertos. Mientras intenta atravesar el duelo por la muerte de su madre y enfrentar asuntos pendientes de su propia vida, la llegada de su sobrina Julie altera por completo ese frágil equilibrio.
Todo cambia cuando el asesinato de tres adolescentes en un barrio del conurbano bonaerense desencadena un fenómeno extraño: los muertos comienzan a manifestarse cada vez con más fuerza y el límite entre el mundo de los vivos y el de los fantasmas se vuelve incierto.
Lejos del terror clásico, la serie mezcla elementos sobrenaturales con conflictos familiares, culpa, memoria y violencia social.
Aunque toma su título del cuento “Mis muertos tristes”, la adaptación también incorpora personajes y situaciones de otros relatos de Mariana Enriquez, entre ellos “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.
El guion fue desarrollado por la propia escritora junto a Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín, lo que asegura una conexión directa con el tono oscuro y perturbador de la obra original.
El director chileno, reconocido por películas como "María" y "El Conde", se pone al frente de esta miniserie producida por Fabula para Netflix.
Uno de los datos más llamativos es que la obra será presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián dentro de la Sección Oficial a Competencia, un reconocimiento poco habitual para una producción concebida originalmente como miniserie.
En el festival se exhibirá en formato de largometraje, como una experiencia cinematográfica unificada.
Después de su estreno mundial en San Sebastián, “Mis muertos tristes” llegará al catálogo de Netflix el 24 de septiembre.