29 de julio de 2026 - 11:37

Llega a Netflix la miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez

La producción, que cuenta con cuatro capítulos, combina personajes de varios relatos de la escritora argentina.

La miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez llega a Netflix

La miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez llega a Netflix

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Mis muertos tristes" es una adaptación inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez. La ficción, dirigida por Pablo Larraín, está protagonizada por Morán, junto a Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.

“Mis muertos tristes” en Netflix

La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada que tiene la capacidad de ver a los muertos. Mientras intenta atravesar el duelo por la muerte de su madre y enfrentar asuntos pendientes de su propia vida, la llegada de su sobrina Julie altera por completo ese frágil equilibrio.

Todo cambia cuando el asesinato de tres adolescentes en un barrio del conurbano bonaerense desencadena un fenómeno extraño: los muertos comienzan a manifestarse cada vez con más fuerza y el límite entre el mundo de los vivos y el de los fantasmas se vuelve incierto.

Lejos del terror clásico, la serie mezcla elementos sobrenaturales con conflictos familiares, culpa, memoria y violencia social.

La miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez llega a Netflix

La miniserie con Mercedes Morán basada en cuentos de Mariana Enriquez llega a Netflix

Basada en varios cuentos de Mariana Enriquez

Aunque toma su título del cuento “Mis muertos tristes”, la adaptación también incorpora personajes y situaciones de otros relatos de Mariana Enriquez, entre ellos “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.

La miniserie basada en cuentos de Mariana Enriquez llega a Netflix

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El guion fue desarrollado por la propia escritora junto a Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín, lo que asegura una conexión directa con el tono oscuro y perturbador de la obra original.

Pablo Larraín dirige su nueva producción para Netflix

El director chileno, reconocido por películas como "María" y "El Conde", se pone al frente de esta miniserie producida por Fabula para Netflix.

Uno de los datos más llamativos es que la obra será presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián dentro de la Sección Oficial a Competencia, un reconocimiento poco habitual para una producción concebida originalmente como miniserie.

En el festival se exhibirá en formato de largometraje, como una experiencia cinematográfica unificada.

Cuándo se estrena "Mis muertos tristes" en Netflix

Después de su estreno mundial en San Sebastián, “Mis muertos tristes” llegará al catálogo de Netflix el 24 de septiembre.

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