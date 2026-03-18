18 de marzo de 2026 - 10:29

En Netflix: la película con Érica Rivas y Mercedes Morán que adapta una atrapante historia de Claudia Piñeiro

La producción, basada en una novela de la escritora, cuenta la historia de una madre que investiga la misteriosa muerte de su hija.

Netflix incorporó una película basda en una novela de Claudia Piñeiro con Mercedes Morán y Erika Rivas&nbsp;

Netflix incorporó una película basda en una novela de Claudia Piñeiro con Mercedes Morán y Erika Rivas 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La película es “Elena Sabe”, una adaptación de la novela homónima de Piñeiro, que traslada a la pantalla una historia atravesada por la enfermedad, la maternidad y los límites del cuerpo. Con dirección de Anahí Berneri y guion coescrito junto a Gabriela Larralde, el film que dura 104 minutos propone una experiencia intensa y reflexiva.

"Elena Sabe" es la novela de Claudia Piñeiro adaptada.

"Elena Sabe" es la novela de Claudia Piñeiro adaptada.

Una historia marcada por el dolor y la sospecha

La trama sigue a Elena (Morán), una mujer con Parkinson avanzado cuya rutina está completamente condicionada por la enfermedad. Su vida da un giro abrupto tras la muerte de su hija Rita (Rivas), hallada sin vida en el campanario de una iglesia.

Embed - Elena sabe | Tráiler oficial | Netflix

Aunque el entorno y la investigación apuntan a un suicidio, Elena rechaza esa versión. Está convencida de que su hija no se quitaría la vida y decide iniciar su propia búsqueda de respuestas, incluso cuando cada movimiento físico representa un desafío extremo.

Ese recorrido se convierte en el corazón del relato: una investigación íntima y desesperada que se construye a partir del esfuerzo corporal y los recuerdos fragmentados de su vínculo con Rita.

Maternidad, cuerpo y tensiones sociales en la novela de Claudia Piñeiro

Más allá del suspenso, “Elena Sabe” pone el foco en temas incómodos: el peso de los mandatos sobre la maternidad, el rol de los cuidados y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Claudia Piñeiro, la escritora argentina finalista del premio más importante de la Semana Negra de Gijón: el Dashiell Hammet.
Claudia Piñeiro, la escritora argentina finalista del premio más importante de la Semana Negra de Gijón: el Dashiell Hammet.
Claudia Piñeiro, la escritora argentina finalista del premio más importante de la Semana Negra de Gijón: el Dashiell Hammet.

La película desarma la idea de una maternidad idealizada y muestra vínculos donde el amor convive con el cansancio, la culpa y el resentimiento. En ese sentido, funciona también como un reflejo de debates actuales en Argentina, vinculados a la autonomía, la fe y las decisiones individuales.

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