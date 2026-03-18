En Netflix: la película con Érica Rivas y Mercedes Morán que adapta una atrapante historia de Claudia Piñeiro

La película es “Elena Sabe”, una adaptación de la novela homónima de Piñeiro, que traslada a la pantalla una historia atravesada por la enfermedad, la maternidad y los límites del cuerpo. Con dirección de Anahí Berneri y guion coescrito junto a Gabriela Larralde, el film que dura 104 minutos propone una experiencia intensa y reflexiva.
Una historia marcada por el dolor y la sospecha
La trama sigue a Elena (Morán), una mujer con Parkinson avanzado cuya rutina está completamente condicionada por la enfermedad. Su vida da un giro abrupto tras la muerte de su hija Rita (Rivas), hallada sin vida en el campanario de una iglesia.
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Aunque el entorno y la investigación apuntan a un suicidio, Elena rechaza esa versión. Está convencida de que su hija no se quitaría la vida y decide iniciar su propia búsqueda de respuestas, incluso cuando cada movimiento físico representa un desafío extremo.
Ese recorrido se convierte en el corazón del relato: una investigación íntima y desesperada que se construye a partir del esfuerzo corporal y los recuerdos fragmentados de su vínculo con Rita.
Más allá del suspenso, “Elena Sabe” pone el foco en temas incómodos: el peso de los mandatos sobre la maternidad, el rol de los cuidados y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.
La película desarma la idea de una maternidad idealizada y muestra vínculos donde el amor convive con el cansancio, la culpa y el resentimiento. En ese sentido, funciona también como un reflejo de debates actuales en Argentina, vinculados a la autonomía, la fe y las decisiones individuales.