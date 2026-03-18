En Netflix: la película con Érica Rivas y Mercedes Morán que adapta una atrapante historia de Claudia Piñeiro

El director de la película más vista de Netflix adelantó una posible secuela

La película es “Elena Sabe” , una adaptación de la novela homónima de Piñeiro, que traslada a la pantalla una historia atravesada por la enfermedad, la maternidad y los límites del cuerpo. Con dirección de Anahí Berneri y guion coescrito junto a Gabriela Larralde, el film que dura 104 minutos propone una experiencia intensa y reflexiva .

La trama sigue a Elena (Morán), una mujer con Parkinson avanzado cuya rutina está completamente condicionada por la enfermedad. Su vida da un giro abrupto tras la muerte de su hija Rita (Rivas) , hallada sin vida en el campanario de una iglesia.

Aunque el entorno y la investigación apuntan a un suicidio, Elena rechaza esa versión. Está convencida de que su hija no se quitaría la vida y decide iniciar su propia búsqueda de respuestas , incluso cuando cada movimiento físico representa un desafío extremo.

Ese recorrido se convierte en el corazón del relato: una investigación íntima y desesperada que se construye a partir del esfuerzo corporal y los recuerdos fragmentados de su vínculo con Rita.

Maternidad, cuerpo y tensiones sociales en la novela de Claudia Piñeiro

Más allá del suspenso, “Elena Sabe” pone el foco en temas incómodos: el peso de los mandatos sobre la maternidad, el rol de los cuidados y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Claudia Piñeiro, la escritora argentina finalista del premio más importante de la Semana Negra de Gijón: el Dashiell Hammet. Claudia Piñeiro, la escritora argentina finalista del premio más importante de la Semana Negra de Gijón: el Dashiell Hammet.

La película desarma la idea de una maternidad idealizada y muestra vínculos donde el amor convive con el cansancio, la culpa y el resentimiento. En ese sentido, funciona también como un reflejo de debates actuales en Argentina, vinculados a la autonomía, la fe y las decisiones individuales.