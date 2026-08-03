Para quienes quedaron fascinados con el universo de conspiraciones y entramado político de “Love Story” , llega a Disney+ un documental sobre la familia Kennedy ideal para ver de un tirón. Dura 115 minutos y reúne especialistas y material inédito.

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“JFK: Caso revisado” es el documental dirigido por Oliver Stone que retoma una de las investigaciones más polémicas del siglo XX : el asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas en 1963.

La película funciona como una continuación del célebre film “J.F.K.: Caso abierto” que Stone estrenó en 1991. La producción, basada en la investigación del fiscal Jim Garrison, puso en duda la versión oficial del asesinato y llevó el debate sobre posibles irregularidades al gran público.

Hoy en Disney+ el documental sobre la familia Kennedy que hay que ver si te gustó “Love Story”

Treinta años después, el director regresa al caso con un enfoque menos cinematográfico y mucho más documental. “JFK: Caso revisado” se apoya en archivos desclasificados, informes oficiales, testimonios de especialistas y análisis forenses para cuestionar nuevamente la explicación tradicional de lo ocurrido en Dallas.

La sinopsis oficial señala que el documental presenta nuevas pruebas y declaraciones recientemente desclasificadas relacionadas con el asesinato de Kennedy.

Stone reúne a historiadores, expertos en balística, médicos forenses y testigos vinculados a la investigación. El objetivo no es reconstruir el crimen como un thriller, sino examinar las inconsistencias que, según el director, persisten en la versión oficial.

“JFK: Caso revisado” el documental disponible en Disney+ gentileza

El documental cuenta además con las voces de Whoopi Goldberg y Donald Sutherland como narradores.

El director nunca ocultó su postura crítica frente a la investigación oficial del asesinato de Kennedy. En este documental, esa mirada aparece de manera todavía más explícita que en su película de 1991.

Stone sostiene que la desclasificación de nuevos archivos permite reconsiderar aspectos centrales del caso y vuelve a plantear preguntas sobre el rol de distintos organismos de inteligencia estadounidenses.