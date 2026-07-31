Disney+ lanzó el primer adelanto de la serie de Luzu: cuándo se estrena la ficción de Nico Occhiato

Disney+ presentó el primer vistazo oficial de la nueva ficción protagonizada por el equipo de “Nadie Dice Nada” , el exitoso programa de streaming de Luzu TV liderado por Nico Occhiato.

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“Somos Así” se llama la serie que combinará humor, amistad y los conflictos de la vida adulta , con los propios conductores del streaming como protagonistas, mientras replican lo que suelen contar en su streaming.

En el adelanto, los personajes hablan de crisis amorosas, problemas laborales y responsabilidades que no logran manejar del todo, mientras se muestran escenas de convivencia, discusiones, situaciones incómodas y momentos de comedia .

La trama sigue a cinco amigos que intentan atravesar la adultez sin tener demasiado claro cómo hacerlo. El trabajo, las relaciones y las decisiones importantes aparecen como desafíos constantes, pero siempre tratados desde un enfoque humorístico.

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En el cierre del video, los protagonistas invitan al público a ver una historia sobre la amistad y los dramas de crecer, pero contada con el estilo descontracturado que hizo popular a “Nadie Dice Nada”.

Quién es quién en la serie "Somos Así"

Nicolás Occhiato es Matías

Es un profesor de educación física con dificultades para relacionarse sentimentalmente. Nunca logra superar una tercera cita y, aunque es torpe en el amor, se destaca por ser un amigo leal. Proviene de una familia italiana dueña de una trattoria, cuyos padres esperan que continúe con el negocio familiar.

Flor Jazmín Peña es Chía

Es una emprendedora espiritual que carga con fuertes sentimientos de culpa, especialmente por la relación con su hermana con discapacidad. A lo largo de la historia deberá enfrentar sus propios mandatos y aprender a priorizarse mientras atraviesa una profunda transformación personal.

Serie "Somos Así" para Disney+ gentileza

Momi Giardina es Guillermina

Una mujer de 40 años que entra en crisis cuando su marido la abandona por una mujer más joven. Mientras intenta reconstruir su vida, un mensaje anónimo amenaza con revelar un secreto que lleva años ocultando, obligándola a enfrentarse a su pasado.

Santi Talledo es Lucas

Es un músico que sueña con vivir del arte, pero atraviesa una complicada situación económica. Tras perder su alquiler, se muda con su mejor amiga, Guillermina, y su vida cambia cuando se enamora de la persona menos indicada.

Martín Garabal es Leo

Es un médico hipocondríaco que se suma casi por accidente al grupo de amigos. Recién salido de una relación y sin intención de volver a enamorarse, termina involucrándose en las situaciones más inesperadas del grupo.

Cuándo se estrena la serie de Luzu en Disney+

Disney confirmó que “Somos Así” llegará a la plataforma en noviembre de este año. Por el momento no se anunció el día exacto de estreno, aunque el lanzamiento del primer adelanto marca el inicio de la campaña oficial de promoción.

La producción contará con 8 episodios de aproximadamente 20 minutos cada uno, un formato pensado para el consumo ágil y cercano al lenguaje del streaming y las redes sociales.

Serie "Somos Así" de Disney+ gentileza

La serie es realizada por Pampa Films y cuenta con la dirección de Nicolás Silbert y Lalo Mark. El guion y el trabajo de showrunners están a cargo de Santi Talledo y Diego Vago.