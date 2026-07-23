23 de julio de 2026 - 13:10

"Riverdale" llega a Disney+ pero con una versión alternativa y un formato renovado

La nueva serie promete traer a los protagonistas en un formato de adultos y una trama inesperada y posapocalíptica al estilo de "The Walking Dead".

Riverdale llega a Disney+ pero con una versión alternativa y un formato renovado

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“Afterlife With Archie”, la nueva serie, será una de las apuestas de terror para público adulto. El proyecto estará encabezado por Roberto Aguirre-Sacasa, creador de “Riverdale” y “Las escalofriantes aventuras de Sabrina”, quien se desempeñará como productor ejecutivo junto a Greg Berlanti.

"Afterlife With Archie”, una historia de "Riverdale".

“Afterlife With Archie”: la versión más oscura de “Riverdale” llega a Disney+

La serie presenta una realidad alternativa donde Archie, Betty, Veronica, Jughead y el resto de “Riverdale” deben enfrentarse a una amenaza sobrenatural.

La trama comienza cuando Reggie Mantle atropella a Hot Dog, el perro de Jughead Jones. Desesperado por recuperar a su mascota, Jughead recurre a Sabrina Spellman para intentar devolverla a la vida. Sin embargo, el hechizo tiene consecuencias inesperadas: Hot Dog regresa convertido en un zombi y desata una infección que rápidamente se extiende por toda la ciudad.

A partir de ese momento, los protagonistas deberán dejar atrás sus conflictos habituales para luchar por sobrevivir frente a una invasión de muertos vivientes.

Una serie de terror basada en el cómic que cambió el universo de Archie

Publicado por Archie Comics, “Afterlife With Archie” se convirtió en uno de los títulos más exitosos de la editorial gracias a su giro hacia el terror y una versión mucho más adulta de personajes conocidos por varias generaciones.

"Afterlife With Archie”, una historia de "Riverdale".

El éxito del cómic impulsó nuevas historias dentro de este universo oscuro, como "Vampironica" y "Archie vs. Predator", además de la adaptación de "Las escalofriantes aventuras de Sabrina" que llegó a Netflix.

Cuándo se estrena "Afterlife With Archie" en Disney+

Disney+ todavía no confirmó una fecha exacta de lanzamiento, pero la serie tiene previsto estrenarse durante Halloween de 2027.

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