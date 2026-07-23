Otro actor afro de Marvel tildó de "racista" a Argentina: "A nuestro presidente le gusta el suyo"

Después del estadounidense Samuel L. Jackson (Nick Fury) y del chileno Pedro Pascal (Mr. Fantástico) , otro actor de la franquicia de Marvel salió a acusar a la Argentina de ser un país "racista" por el Mundial 2026. Frente a los cuestionamientos recibidos por los fanáticos, redobló la apuesta con un descargo aún peor.

Se trata de Mike Colter, afroamericano famoso por interpretar al superhéroe Luke Cage en la serie homónima y en "The Defenders".

A través de su cuenta de Instagram, el actor Mike Colter compartió y replicó un reel en el que hablaban de que "todo el mundo odia a Lionel Messi", en referencia a la "campaña antiargentina" viralizada en redes sociales, refiriéndose al supuesto "racismo" de nuestro país.

Los fanáticos argentinos fueron entonces a la cuenta de Colter y lo llenaron de comentarios de repudio. El actor estadounidense, lejos de pedir disculpas como Rosalía, redobló la apuesta en un descargo dirigido a sus seguidores.

"Supongo que recién descubriste mi página porque critiqué a Argentina. Llegaste tarde. No soy nacionalista. Creo que todos somos iguales y que las fronteras no importan. A nuestro presidente le gusta su presidente , así que eso debería decirte algo", justificó Mike Colter sobre sus dichos en contra de Argentina, en referencia al vínculo geopolítico de Donald Trump y Javier Milei.

"El deporte es una distracción. No me importa quién gane. Me importan, ante todo, los derechos humanos y el medio ambiente de nuestro mundo. Esa es mi pasión: defender a los niños del mundo. No idolatro a ningún hombre", agregó.

"Lo único que me impresiona es la integridad y la bondad. Así que perdón por señalar lo que está mal en el mundo. Ambos países necesitan mejorar. He recibido muchos mensajes privados con contenido racista por parte de ciudadanos de su país (Argentina) desde mis publicaciones, así que obviamente eso existe", se quejó.

Mike Colter en la serie "Luke Cage" (Marvel Studios)

"Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Podés ser una buena persona viviendo en un país que también tiene personas racistas. Ahora ya lo sabés", cerró en su comunicado el actor de Marvel.