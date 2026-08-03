Soda Stereo ECOS en Mendoza: cuáles son los sectores en los que todavía quedan entradas

Después de convocar a más de 300.000 espectadores en distintos países de Latinoamérica, Soda Stereo ECOS desembarcará en Mendoza con un espectáculo que combina música en vivo y tecnología de última generación para recrear uno de los reencuentros más esperados del rock en español. La cita será el viernes 21 de agosto, a las 21, en el Arena Maipú Stadium .

Tras recorrer ciudades como Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Montevideo, Quito, Lima y Bogotá, la producción llega a la provincia como parte de una gira que ya se consolidó como un fenómeno regional y que próximamente continuará por Europa y Estados Unidos.

Las entradas continúan a la venta a través de Ticketek y en la boletería del Arena Maipú (solo en efectivo). Actualmente quedan disponibles los sectores Campo, Codos y Platea Lateral , con el beneficio de 3 y 6 cuotas sin interés para compras realizadas con Tarjeta Mercado Pago.

Presentado como un espectáculo sin precedentes en la historia de la banda, ECOS reúne nuevamente sobre el escenario a Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes interpretan el repertorio de Soda Stereo acompañados por un avatar hiperrealista de Gustavo Cerati, desarrollado mediante tecnología de avanzada.

El proyecto es el resultado de un extenso trabajo conjunto entre productores, equipos creativos, técnicos y especialistas que lograron integrar música en vivo, recursos audiovisuales, iluminación y efectos escénicos en una puesta inmersiva que busca recrear la presencia del histórico cantante.

La propuesta combina herramientas tecnológicas utilizadas en contadas producciones internacionales para construir una experiencia que trasciende el formato tradicional de concierto y propone un recorrido emocional por el universo artístico de Soda Stereo.

La gira ha despertado una fuerte respuesta del público en cada una de las ciudades visitadas, con miles de espectadores que agotaron localidades para revivir las canciones de una de las bandas más influyentes del rock en español.

Una experiencia que comienza antes del concierto

Además del espectáculo principal, el desembarco en Mendoza incluirá la Experiencia ECOS, un espacio exclusivo destinado a quienes posean su entrada física para el recital.

Los asistentes podrán participar de un concurso para acceder a este sector especial, donde habrá DJ sets, intervenciones artísticas, vinos, propuestas gastronómicas, merchandising oficial y distintas activaciones pensadas para ampliar la vivencia antes y después del concierto.

La iniciativa es organizada por Art Colective, Gustavo Valdez, Power Play y Electro Rock Producciones, con el objetivo de convertir la visita al Arena Maipú en una celebración integral del legado de Soda Stereo.