Guillermo Troncoso vuelve al teatro Independencia: presentará el unipersonal "El inglés"

Tras recorrer distintas provincias del país, Guillermo Troncoso volverá a encontrarse con el público mendocino con "El inglés", el unipersonal escrito por Juan Carlos Gené que marcó el inicio de la temporada 2026 del Teatro Independencia y se convirtió en una de las producciones teatrales locales más celebradas del año.

La función será este sábado 8 de agosto, a las 21, en el Teatro Quintanilla, donde el reconocido actor ofrecerá una nueva oportunidad para ver una obra que revive las Invasiones Inglesas de 1806 desde una mirada profundamente humana y teatral. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb. El valor general es de $20.000.

Con una interpretación que exige un amplio despliegue actoral, Troncoso da vida a múltiples personajes para reconstruir uno de los momentos fundacionales de la historia argentina, cuando comenzaron a delinearse las primeras expresiones de identidad y conciencia colectiva. La puesta combina actuación, música y una intensa presencia escénica para construir un relato que entrelaza memoria, política y condición humana.

Un clásico en el teatro Independencia La obra fue escrita por el dramaturgo, actor y director Juan Carlos Gené, una de las figuras fundamentales del teatro argentino y latinoamericano. Estrenada originalmente en 1975 con Pepe Soriano y el Cuarteto Zupay, "El inglés" tuvo una amplia repercusión y volvió a los escenarios en 1983, tras el regreso del autor del exilio, iniciando un nuevo recorrido por Argentina y España.

La nueva presentación también coincide con un momento especial en la carrera de Troncoso, quien celebra cuatro décadas de trayectoria artística. Actor, director, mimo y titiritero, ha participado en más de 50 espectáculos como intérprete y dirigido más de 25 producciones. Su trabajo lo llevó a realizar giras por Ecuador, Brasil, Uruguay y Chile, además de representar a Mendoza en festivales internacionales de China y Tailandia.