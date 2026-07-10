Sigue el furor por Soda Stereo: Música Para Volar anuncia show sinfónico en el teatro Mendoza

A días de que se confirmara el show de Soda Stereo ECOS en Mendoza, Música para Volar anunció que llegará el próximo viernes 4 de septiembre a las 21 horas para presentar "Soda Sinfónico", un espectáculo que reinterpreta la obra de la banda a través de una impactante propuesta integrada por banda, orquesta y coro polifónico.

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La función tendrá lugar en el Teatro Mendoza y las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Con más de 50 músicos en escena, el concierto propone un recorrido emotivo por las distintas etapas de la discografía de una de las bandas más influyentes de la historia del rock latinoamericano. A partir de arreglos originales especialmente escritos para formato sinfónico, la propuesta invita a redescubrir canciones que marcaron a generaciones desde una nueva dimensión sonora.

Música para Volar está integrado por José Matteucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo y voz y Bruno Moreno en piano, quien además es el responsable de los arreglos para orquesta y coro. Con más de una década de trayectoria, el grupo desarrolla giras permanentes por Argentina y Latinoamérica con espectáculos sinfónicos, de cámara y eléctricos dedicados a grandes compositores del rock nacional como Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta.

"Partimos de la premisa de que todo recital es un ritual. En el proceso de creación de este espectáculo nos propusimos profundizar en el misterio de estos encuentros en los que un grupo de personas nos reunimos para dejar que la música nos transforme", expresó en la gacetilla de prensa José Matteucci, cantante y baterista de la banda.

"Cuando armamos este show, fuimos imaginándolo como una gran invitación a vivir un sueño, a redescubrir esas melodías tan queridas y su capacidad de contarnos historias fascinantes", agregó.

La propuesta se desarrolla como un relato conceptual donde cada obra se enlaza con la siguiente a través de una cuidada puesta escénica. El espectáculo incorpora además un diseño audiovisual realizado por Fernando Burgo y Hernán Roperto, quienes combinan videoinstalaciones especialmente desarrolladas con imágenes captadas y procesadas en tiempo real sobre el escenario.

Una experiencia sonora única

La identidad de "Soda Sinfónico" nace de los arreglos originales de Bruno Moreno, donde conviven la fuerza de una banda de rock con la riqueza tímbrica de una orquesta y un coro polifónico. Cuerdas, maderas, metales, piano, guitarras, bajo, batería y voces construyen una amplia paleta sonora que alterna momentos de gran intimidad con imponentes pasajes orquestales.

El resultado es una experiencia inmersiva que respeta profundamente la esencia de la obra de Soda Stereo y, al mismo tiempo, la proyecta hacia nuevos paisajes musicales.

Tras más de diez años de trayectoria, los espectáculos orquestales de Música para Volar ya convocaron a más de 800 instrumentistas en escenarios de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay, consolidando una propuesta artística que busca generar experiencias integrales y memorables para el público.